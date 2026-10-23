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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Carolina Cruz habló sobre compleja situación con esposa de su papá: “No podemos hacer nada”

Carolina Cruz habló sobre compleja situación con esposa de su papá: “No podemos hacer nada”

La presentadora habló sin filtros sobre la difícil situación que atraviesa con su papá, quien vive en Manizales y no puede viajar a Bogotá.

Retrato de la presentadora colombiana Carolina Cruz en primer plano, con un recuadro pequeño arriba a la izquierda que muestra una foto de su padre, Iván Cruz
La presentadora colombiana Carolina Cruz se refirió abiertamente a la difícil situación familiar que atraviesa su padre, Iván Cruz
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, reveló detalles de la situación familiar que atraviesa por el cuidado de su padre, Iván Cruz. A través de una dinámica de preguntas y respuestas, explicó por qué no puede llevarlo a vivir con ella a Bogotá, pese a la enfermedad que padece.

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Según contó, la permanencia de su padre en Manizales no depende únicamente de una decisión personal, sino que también está relacionada con una situación legal. De acuerdo con la presentadora, la esposa de Iván Cruz asumió su tutela mediante un documento que él firmó.

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¿Por qué Carolina Cruz no vive con su papá?

Carolina Cruz explicó que la permanencia de su padre en Manizales está relacionada con la situación legal que, según sus declaraciones, le impide a ella y a su hermano tomar decisiones sobre su traslado a Bogotá.

Al respecto, la presentadora explicó: “La familia de la esposa de mi papá vive en Manizales y ella le hizo firmar un poder para dejarla a ella como la tutora, así que lastimosamente mi hermano y yo no podemos hacer nada”.

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De acuerdo con su relato, esta situación ha limitado la posibilidad de que su padre cambie de residencia para estar más cerca de ella y de su hermano.

¿Qué más comentó Carolina Cruz sobre el traslado de su papá?

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A pesar de las dificultades para trasladarlo a Bogotá, la presentadora aseguró que continúa pendiente del bienestar de su padre y que asume los gastos relacionados con sus necesidades. “Yo respondo económicamente por todo lo que necesita mi papá, lugar donde vive, salud, muebles, ropa, odontología, etc., y voy a verlo cada que es posible”, afirmó.

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Asimismo, reiteró que, por ahora, llevarlo a Bogotá no es una opción viable. “Traerlo a Bogotá hoy en día es imposible, así que no tengo otra opción”, expresó.

Por esta razón, Carolina viaja a Manizales para visitarlo siempre que sus compromisos laborales se lo permiten.

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¿Cuál es la enfermedad que tiene el papá de Carolina Cruz?

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Iván Cruz, padre de la presentadora, padece Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente la memoria y otras funciones cognitivas, por lo que puede requerir acompañamiento y cuidados continuos.

En declaraciones anteriores al programa La Red, Carolina habló sobre los cambios que ha observado en su padre y la paciencia que requiere acompañarlo durante este proceso. Según contó, aunque él todavía reconoce a sus hijos, tiene mayores dificultades para identificar a sus nietos.

En esa ocasión, la presentadora le dedicó un emotivo mensaje en donde mencionó que siempre van a estar a su lado en todo momento.

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