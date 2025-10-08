Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
MUJER ATACADA POR EXPAREJA
DESAFÍO VOTACIONES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Peter Manjarrés revela lo que le dejó la llegada de su hijo varón; reconfiguró su vida

Peter Manjarrés revela lo que le dejó la llegada de su hijo varón; reconfiguró su vida

A punto de celebrar el primer cumpleaños de su esperado primogénito, el 'Caballero del Vallenato' confiesa en exclusiva a El Klub de La Kalle que la llegada del bebé ha traído consigo una racha de éxito.