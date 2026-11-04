Peter Manjarrés revela por qué ahora canta menos tiempo en sus conciertos

Peter Manjarrés compartió sus reflexiones sobre el panorama actual de los conciertos masivos, la duración de los espectáculos en vivo y las crecientes exigencias que enfrentan los artistas sobre el escenario. Lo hizo durante una conversación en El Klub de La Kalle.

El intérprete explicó por qué considera que extender demasiado una presentación o llenar el espectáculo de artistas invitados y sorpresas puede generar inconvenientes en la relación con el público a largo plazo.

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¿Qué dijo Peter Manjarrés sobre extender los conciertos?

Al analizar las dinámicas recientes de la industria musical, Manjarrés señaló que algunos exponentes, especialmente del género urbano, han acostumbrado a sus seguidores a espectáculos de larga duración y con numerosos artistas invitados.

Al respecto, mencionó las presentaciones multitudinarias que se realizan en escenarios como el estadio El Campín de Bogotá y otros recintos de Medellín, donde los conciertos pueden reunir a más de una docena de participantes. Sobre esta tendencia, el cantante afirmó: "Ellos han terminado, principalmente los paisas, han terminado mal acostumbrándose... cuando van a Medellín llevan 20. Mira que Balvin un día duró como 7 horas, 6 horas".

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Según su percepción, este tipo de espectáculos puede modificar las expectativas de los asistentes y hacer que comparen otras presentaciones con esos formatos de larga duración. El cantante explicó que, cuando un artista acostumbra al público a conciertos extensos y con numerosos invitados, puede generar inconformidad si posteriormente ofrece un espectáculo más corto o con una propuesta tradicional.

En palabras del propio Manjarrés: "Entonces el día que dure 2 horas ahí viene el problema... usted mismo se pone la vara muy alta".

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¿Por qué Peter Manjarrés decidió acortar sus conciertos?

En ese contexto, el artista vallenato explicó que entregar todo su repertorio y prolongar demasiado una presentación puede convertirse en un problema para sus siguientes compromisos musicales.

Según indicó, ofrecer un espectáculo demasiado extenso puede elevar las expectativas de los asistentes y generar una presión adicional en futuras fechas.

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Sobre este punto, Manjarrés señaló: "Porque cuando tú entregas todo, después vienen esos problemas", haciendo énfasis en la importancia de encontrar un equilibrio durante cada presentación.

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Por esta razón, el cantante considera fundamental administrar el tiempo y las canciones que ofrece al público. Desde su perspectiva, es preferible mantener el interés de los asistentes y dejarles ganas de volver a verlo, en lugar de agotar todas las posibilidades en una sola noche. Durante la conversación, resumió su postura con la siguiente frase: "Tú tienes que también saber dosificar al público cositas, como que dejarlo más bien picado".

Finalmente, Peter Manjarrés señaló que su propósito es ofrecer una experiencia de calidad, con una propuesta musical y técnica bien estructurada, sin necesidad de extender excesivamente el tiempo sobre el escenario.

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