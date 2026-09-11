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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Él es el colombiano que sobrevivió al 11 de septiembre por llegar tarde al trabajo

Él es el colombiano que sobrevivió al 11 de septiembre por llegar tarde al trabajo

El hombre contó que se encontraba a pocos metros de las Torres Gemelas cuando ocurrió el primer impacto y relató cómo logró escapar del lugar.

Vista panorámica del horizonte de Manhattan en Nueva York donde las Torres Gemelas del World Trade Center
El colombo-alemán Hans Gernot Schenk se salvó de estar en el piso 32 de la Torre Norte gracias a un retraso de 10 minutos la mañana del ataque.
Foto: pantallazo tomado de AFP
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Hans Schenk, ciudadano colombo-alemán, fue uno de los testigos de los atentados del 11 de septiembre de 2001. A sus 30 años, él trabajaba para una compañía de logística internacional con sede en Nueva York, según relató a BBC News.

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Las oficinas de la empresa donde trabajaba se encontraban en el piso 32 de la Torre Norte del World Trade Center. Sin embargo, su horario de ingreso cambió debido a un hecho ocurrido el día anterior.

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El colombiano recordó que había salido a cenar y a compartir algunas bebidas con su pareja. Por esa razón, no pasó la noche en su casa, una decisión que modificó su itinerario matutino.

Durante la mañana del 11 de septiembre, Hans inició su trayecto hacia el trabajo más tarde de lo habitual. Cuando llegó al World Trade Center, coincidió prácticamente con el momento en que el primer avión impactó contra la Torre Norte.

¿Cómo logró escapar Hans Schenk de las Torres Gemelas el 11-S?

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A unos 25 metros de la entrada del edificio, Schenk presenció una escena de caos y desolación. El colombiano observó a decenas de personas corriendo y vio una “enorme columna de humo” que salía de la estructura de la Torre Norte.

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Poco después, mientras se encontraba en las inmediaciones del complejo, un segundo avión impactó contra la Torre Sur. Ante lo ocurrido, Hans Schenk se cubrió la cabeza con las manos y corrió hacia unas escaleras para ponerse a salvo.

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Torres Gemelas Nueva York 11 de septiembre y juicio 2028
Torres Gemelas Nueva York 11 de septiembre y juicio 2028
/Foto: AFP

Sin comprender lo que estaba sucediendo, decidió tomar el metro y alejarse del lugar. Solo después de conversar con otros pasajeros logró entender la magnitud del atentado contra el World Trade Center.

¿Cómo se enteró Hans Schenk de lo ocurrido?

Una vez llegó a su casa, observó por televisión el desplome de las dos torres del World Trade Center. En medio de la incertidumbre, intentó comunicarse con sus compañeros de oficina, pero no obtuvo respuesta.

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De los 25 empleados de su empresa, 23 sobrevivieron y dos fallecieron durante el atentado. Entre las víctimas se encontraba la jefa directa del área en la que Schenk realizaba sus prácticas.

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Con el paso de los años, el ciudadano colombo-alemán reconoció que todavía enfrenta secuelas emocionales por lo ocurrido. En declaraciones periodísticas, admitió que aún experimenta “sentimientos de culpa por haber sobrevivido”, mientras algunos de sus compañeros perdieron la vida.

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Balance de los atentados del 11 de septiembre de 2001

El 11 de septiembre de 2001, 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones en Estados Unidos. Dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York, uno impactó contra el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania.

Los atentados dejaron 2.977 víctimas mortales y se convirtieron en uno de los ataques más devastadores de la historia. El hecho transformó la seguridad aérea internacional y tuvo profundas consecuencias políticas y geopolíticas durante las décadas siguientes.

Tras los atentados, el Gobierno estadounidense inició la denominada “Guerra contra el Terror”, que incluyó operaciones militares en Afganistán y posteriormente la invasión de Irak.

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