Aparece nueva fotografía de Bruce Willis tras su diagnóstico; “Una leyenda”

En el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal (FTD), la empresaria y modelo Emma Heming compartió una nueva fotografía de su esposo, el reconocido actor Bruce Willis.

Junto a la imagen, la esposa del intérprete publicó un mensaje sobre el impacto que ha tenido su diagnóstico y su labor de sensibilización frente a este tipo de enfermedad. Además, aprovechó la fecha para rendir homenaje al actor, quien se encuentra retirado de la actuación.

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¿Cómo fue la nueva fotografía compartida por la esposa de Bruce Willis?

En la publicación se puede observar a Bruce Willis al aire libre, luciendo un sombrero y gafas oscuras. La imagen fue difundida durante la semana dedicada a la concienciación sobre la demencia frontotemporal, que se conmemora entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

A través de sus declaraciones, Emma Heming destacó que el diagnóstico del actor se convirtió en un motor para su labor de sensibilización y defensa de las personas que viven con esta enfermedad.

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Heming, quien ha documentado su experiencia como cuidadora en un libro, señaló que la historia de su esposo también le ha permitido visibilizar las dificultades que enfrentan las familias que conviven con la demencia frontotemporal y otras formas de demencia.

“Él es el motor de mi labor de defensa y sensibilización. Me ha abierto muchas puertas en este camino”, mencionó Heming en su publicación.

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Asimismo, expresó el orgullo que siente por el impacto que esta labor ha generado en la comunidad y destacó el legado que el actor continúa construyendo. “En esta nueva etapa de su vida, Bruce sigue construyendo su legado”, afirmó, antes de enfatizar que para ella siempre será una leyenda.

¿Cómo ha sido el estado de salud de Bruce Willis?

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, después de que su familia informara inicialmente que padecía afasia y que posteriormente su condición había evolucionado hacia un diagnóstico más específico.

Desde entonces, su familia ha compartido públicamente algunos detalles sobre el proceso que atraviesa el actor y sobre las necesidades de cuidado que implica la enfermedad.

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Emma Heming también ha hablado en diferentes ocasiones sobre su experiencia como cuidadora y sobre la importancia de brindar apoyo a las familias que enfrentan un diagnóstico de demencia frontotemporal.

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¿Cuáles son los síntomas de la demencia frontotemporal?

La demencia frontotemporal es un grupo de trastornos que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Sus manifestaciones pueden variar dependiendo de la persona y del tipo de FTD.

Entre los síntomas pueden presentarse cambios importantes en la personalidad y la conducta, como desinhibición, apatía, pérdida de empatía, conductas repetitivas y modificaciones en los hábitos alimenticios.

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También pueden aparecer dificultades relacionadas con el lenguaje, conocidas como afasia, que afectan la capacidad para expresarse o comprender determinadas palabras y conversaciones.

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En algunos casos, la enfermedad puede estar acompañada de problemas motores, que pueden incluir rigidez, dificultades para caminar, alteraciones del equilibrio y problemas para realizar determinados movimientos.

La trayectoria de Bruce Willis en el cine

Bruce Willis inició su consolidación internacional en el cine en 1988, cuando interpretó al personaje de John McClane en Die Hard (Duro de matar).

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, participó en numerosas producciones cinematográficas. Entre sus películas más reconocidas se encuentran Pulp Fiction (1994), 12 Monos (1995), Armageddon (1998) y El sexto sentido (1999), entre otras.