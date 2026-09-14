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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Revelan la letal sustancia detrás de la muerte de la actriz Hayden Panettiere

Revelan la letal sustancia detrás de la muerte de la actriz Hayden Panettiere

Investigan la trágica causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años. La DEA sigue una pista clave en el mercado negro. Entérate de los detalles.

Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años.
Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

La muerte de Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en Heroes y Scream, continúa bajo investigación en Estados Unidos y nuevos reportes empiezan a revelar las líneas que siguen las autoridades para establecer qué ocurrió con la actriz de 36 años.

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Panettiere fue encontrada inconsciente el pasado 16 de agosto de 2026 en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Los equipos de emergencia llegaron al lugar e intentaron reanimarla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar. También utilizaron Narcan, un medicamento empleado en situaciones relacionadas con una posible intoxicación por opioides.

Puedes leer: Revelan nuevos detalles sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere; tenía 36 años

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Pese a los esfuerzos de los paramédicos, la actriz fue declarada muerta en el lugar. Los primeros reportes forenses no encontraron señales de violencia física ni lesiones traumáticas, por lo que la investigación comenzó a concentrarse en otras posibles causas.

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¿Qué investigan sobre la muerte de Hayden Panettiere?

De acuerdo con informes policiales citados por medios estadounidenses, una de las hipótesis que analizan las autoridades está relacionada con el posible consumo de una pastilla de oxicodona que habría estado adulterada con fentanilo.

Sin embargo, este punto continúa bajo investigación y los estudios toxicológicos serán determinantes para establecer qué sustancias había en el organismo de la actriz y si tuvieron relación con su fallecimiento.

Los reportes también señalan que las autoridades buscan determinar el origen de la pastilla y establecer cómo habría llegado hasta Panettiere. En ese proceso, la investigación contempla el posible recorrido de los medicamentos adquiridos fuera de los canales autorizados.

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Los análisis de laboratorio serán fundamentales para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

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La vida de Hayden Panettiere y sus últimos años

La actriz había hablado públicamente en diferentes momentos sobre las dificultades que atravesó durante los últimos años. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en 2026, abordó aspectos personales relacionados con su salud emocional y sus problemas de dependencia.

Puedes leer: Famosa actriz salió del clóset en plena entrevista; amada en muchas películas

Panettiere alcanzó reconocimiento internacional desde muy joven gracias a sus trabajos en televisión y cine. Uno de sus papeles más recordados fue el de Claire Bennet en Heroes, mientras que también hizo parte de la saga cinematográfica Scream.

Ahora, mientras continúan los análisis forenses, las autoridades estadounidenses buscan establecer con precisión qué ocurrió antes de que la actriz fuera encontrada inconsciente en su residencia de Carolina del Sur.

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