Ellas son las cuatro médicas voluntarias que desaparecieron tras accidente de avioneta

La conmoción y la esperanza se entrelazan en Colombia tras confirmarse el accidente de la avioneta Cessna T206 con matrícula HK4985, operada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

A bordo de la aeronave viajaba un destacado equipo de cuatro médicas voluntarias que regresaba a Bogotá luego de cumplir una admirable labor humanitaria: atender de forma gratuita a comunidades vulnerables en el municipio de Condoto, Chocó.

El contacto radial con la aeronave se perdió el domingo 13 de septiembre de 2026 hacia las 9:23 a. m. Tras horas de intensa búsqueda aérea en medio de complejas condiciones climáticas, un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana divisó restos de la estructura en una zona boscosa y de difícil acceso en el Cerro Tatamá, a una altitud cercana a los 9.000 pies.

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Mientras los cuerpos de rescate coordinan la llegada a pie al sitio del impacto, el país entero se une en oración por el bienestar de estas profesionales de la salud.

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¿Quiénes son las médicas accidentadas?

La tripulación civil de pasajeros estaba compuesta por cuatro valiosas especialistas que dedicaban sus fines de semana a salvar vidas en las regiones más apartadas del país: Sandy García, María Guzmán, Yuliza Figueredo y Perla Constanza Álvarez. Junto a ellas viajaba el piloto Mehmet Cankaya, un experimentado aviador comprometido con las misiones de la organización social.

Tanto gremios del sector salud como instituciones médicas han expresado su profunda consternación, describiendo a las cuatro pasajeras como médicas ejemplares con un alto sentido de la responsabilidad civil y el altruismo.

Durante su estancia en el Chocó, el equipo médico lideró consultas especializadas, procedimientos quirúrgicos menores y entrega de medicamentos, dejando una huella imborrable de gratitud en la población chocoana.

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Carreras contra el tiempo en el Cerro Tatamá

Las operaciones de rescate, coordinadas por la Aeronáutica Civil (Aerocivil), avanzan bajo un escenario geográfico sumamente hostil.

Los grupos de socorro de la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Ejército Nacional intentan abrirse paso por vía terrestre debido a que la densa nubosidad y las constantes lluvias impiden el descenso de helicópteros en la zona limítrofe entre Chocó y Risaralda.

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Hasta el momento de esta publicación, las autoridades se mantienen prudentes y no han emitido un reporte sobre el estado de los ocupantes, dado que ningún rescatista ha logrado acceder físicamente al fuselaje.

Colegas, familiares y pacientes de las cuatro médicas voluntarias inundan las redes sociales con mensajes de apoyo, manteniendo firme la fe en un milagro que traiga de vuelta a salvo a estas heroínas de la salud colombiana.

