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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Alerta aérea, ¿quiénes son las personas a bordo del vuelo desaparecido Condoto-Guaymaral?

Alerta aérea, ¿quiénes son las personas a bordo del vuelo desaparecido Condoto-Guaymaral?

Angustiosa búsqueda en el Cerro Tatamá. Se conocen los primeros detalles oficiales sobre la identidad del piloto y los cuatro pasajeros de la aeronave de la Patrulla Aérea Civil.

Labores de búsqueda y salvamento SAR de la Aeronáutica Civil tras la desaparición del Cessna T206 matrícula HK4985.
Avioneta HK4985 Condoto-Guaymaral con 5 ocupantes: (Imagen referencia)
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Una aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana perdió comunicación este domingo mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá, lo que llevó a las autoridades a activar un operativo de búsqueda y salvamento en inmediaciones del Cerro Tatamá.

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Se trata de un Cessna T206 de matrícula HK4985, en el que viajaban cinco personas: un piloto y cuatro pasajeros. La última comunicación con la aeronave se registró hacia las 9:23 de la mañana, según la información entregada por la Aeronáutica Civil.

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Posteriormente, las autoridades confirmaron la activación de una radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira. A partir de ese reporte se activaron los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) para intentar localizar la aeronave y establecer qué ocurrió durante el vuelo.

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¿Dónde buscan la aeronave HK4985?

El operativo se concentra en inmediaciones del Cerro Tatamá, una zona montañosa con condiciones geográficas que dificultan el acceso terrestre. Por esta razón, la Aeronáutica Civil coordina las labores de búsqueda con diferentes organismos de emergencia y seguridad.

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En el dispositivo participan entidades como la Policía Nacional, el Ejército Nacional y organismos de socorro, mientras se adelantan las acciones necesarias para llegar al área donde fue registrada la señal de emergencia.

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La ubicación representa un reto para los equipos de rescate debido a las características del terreno. La operación busca establecer primero la ubicación de la aeronave y, posteriormente, conocer las condiciones en las que se encuentran las cinco personas que iban a bordo.

Puedes leer: Bus de agrupación de Martín Elías Jr. sufre grave accidente: hay dos muertos

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¿Quiénes viajaban en la aeronave de la Patrulla Aérea Civil?

Hasta el momento, la información oficial disponible confirma que en el Cessna T206 HK4985 viajaban cinco personas: un piloto y cuatro pasajeros. Sin embargo, las autoridades no han divulgado oficialmente la identidad de los ocupantes ni han confirmado cuál es su estado.

Por eso, mientras continúan las labores de búsqueda, no es recomendable dar por confirmado que se produjo un accidente ni atribuir una condición específica a los pasajeros. La prioridad de los equipos desplegados es localizar la aeronave y verificar directamente la situación.

La Patrulla Aérea Civil Colombiana utiliza aeronaves para desarrollar misiones relacionadas con la atención y el traslado en zonas donde el acceso puede ser complejo. En este caso, el vuelo que cubría la ruta Condoto-Guaymaral quedó bajo seguimiento de las autoridades después de perder comunicación.

La Aeronáutica Civil mantiene activo el protocolo de Búsqueda y Salvamento (SAR) y sus equipos trabajan para localizar la aeronave en el área del Cerro Tatamá.

Por ahora, la información continúa en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen nuevos reportes sobre la ubicación del avión HK4985, así como sobre sus cinco ocupantes, una vez avance el operativo.

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