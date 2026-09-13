Audio de trabajadora y quien sería administradora de Zara: esto hablaron de los zapatos

Un audio atribuido a una conversación entre María Alejandra Rojas y quien sería una de las responsables de la tienda Zara de Unicentro pone sobre la mesa nuevos detalles de la polémica por los zapatos que la joven utilizaba durante su jornada laboral.

La grabación aparece después de que Rojas contara en redes sociales que, según su versión, fue obligada a quitarse el calzado que llevaba para trabajar antes de abandonar el establecimiento.

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Ahora, en el audio se escucha una conversación relacionada precisamente con la devolución de esos zapatos, la forma en que debían ser entregados y la necesidad de dejar las comunicaciones por escrito.

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La grabación no ha podido ser verificada de manera independiente por Minuto60. Tampoco se ha establecido oficialmente la identidad de la mujer que conversa con María Alejandra. Por eso, lo que aparece en el audio corresponde exclusivamente a lo que se escucha en la grabación y no permite confirmar por sí solo todas las circunstancias denunciadas por la joven.

¿Qué se escucha en el audio de María Alejandra?

La conversación comienza con una discusión relacionada con los zapatos utilizados por María Alejandra durante su trabajo.

La mujer que sería la administradora sostiene que el calzado había sido entregado como préstamo y cuestiona la manera en que se estaba manejando la devolución. En uno de los fragmentos se escucha:

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“Solicítame el correo y ya se ha especificado que esta niña (...) no sabe leer las (...) zapatillas de la empresa (...) y que nosotros, muy amablemente, prestamos el calzado”.

Más adelante, la conversación cambia hacia la forma en que deberían comunicarse las solicitudes.

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La interlocutora insiste en que las peticiones y respuestas deben quedar registradas mediante correo o una notificación escrita, especialmente después de la discusión relacionada con el calzado.

“De ahora en adelante (...) todo por notificación”, se escucha decir a la mujer durante la conversación.

El intercambio muestra que uno de los puntos de desacuerdo estaba relacionado con la manera en que María Alejandra había solicitado o comunicado la devolución de los zapatos y cómo la tienda quería dejar constancia de ese proceso.

¿Qué dice sobre los zapatos que utilizaba María Alejandra?

Uno de los apartes que más llama la atención está relacionado con la propiedad del calzado.

En la grabación, quien sería la administradora cuestiona a María Alejandra y le plantea que los zapatos no eran de su propiedad, sino un elemento que debía devolver.

“¿Tú eres consciente de eso? (...) entonces tú por qué te tienes que quedar con un calzado que no es tuyo”, afirma la mujer en uno de los fragmentos.

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La interlocutora también sostiene que la empresa no tenía obligación de entregar ese calzado en calidad de préstamo y plantea que la joven debía haber conseguido por sus propios medios unos zapatos deportivos para cumplir con sus labores.

“Nosotros no teníamos ningún derecho de darte un calzado para prestarte un calzado”, se escucha en otro momento.

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Según esa versión, el calzado habría sido entregado temporalmente mientras se solucionaba la situación relacionada con la dotación.

Este punto resulta relevante porque justamente el origen y las condiciones de entrega de los zapatos hacen parte de la denuncia presentada por María Alejandra.

Mientras la joven ha contado públicamente su versión sobre lo ocurrido, en el audio aparece la explicación de quien sería la responsable de la tienda sobre por qué el calzado debía ser regresado.

¿Por qué le pidieron devolver los zapatos?

En otro fragmento de la grabación, la mujer insiste en que María Alejandra debía regresar el calzado al finalizar su jornada.

“Cuando finalices tu horario de hoy, le entregues el calzado (...) el calzado lo tienes que entregar a la tienda”, se escucha.

La conversación continúa con una referencia a la entrega de otro par y a la necesidad de dejar registrada la comunicación.

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“Déjamelo todo notificado”, afirma la interlocutora en otro momento del audio.

La discusión resulta especialmente llamativa porque María Alejandra había contado que el episodio terminó con ella saliendo del centro comercial sin los zapatos que llevaba puestos.

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De acuerdo con su relato, ella no se habría negado a devolverlos, pero cuestionó la forma en que se produjo la entrega y explicó que no tenía otro par para utilizar después de abandonar su lugar de trabajo.

¿Qué dicen las redes sociales sobre el audio?

El caso volvió a generar comentarios en redes sociales después de que la grabación comenzara a circular.

La usuaria Mónica Saade compartió el audio en X y señaló que, frente a una situación como esta, era necesario conocer las diferentes versiones.

“En una historia siempre hay que escuchar las dos partes”, escribió al presentar la grabación.

Saade aseguró que el audio correspondía a una conversación entre María Alejandra Rojas y quien sería su jefe por la devolución de los zapatos en el punto de Zara de Unicentro.

La abogada Lore Lázaro también se refirió al caso y cuestionó la interpretación sobre la devolución de la dotación laboral. En su publicación afirmó:

“Que un almacén pretenda inventariar zapatos o ropa de dotación al terminar un contrato es (...) ignorancia jurídica”.

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Por su parte, la usuaria Esther BioSci también publicó comentarios sobre el ambiente laboral que, según su apreciación, existiría en la tienda de Zara de Unicentro.

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Mientras el audio continúa generando reacciones, todavía queda pendiente establecer oficialmente quién aparece en la grabación y verificar su autenticidad.

Minuto60 señaló que intentó conocer la versión de Zara sobre la denuncia de María Alejandra y el contenido del audio, pero hasta el momento no había obtenido respuesta.

Por ahora, la grabación aporta una nueva pieza a la discusión pública sobre los zapatos, pero no permite establecer por sí sola qué ocurrió en cada momento del incidente.