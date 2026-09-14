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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Encuentran último audio de la avioneta desaparecida en Chocó antes de perderse su rastro

Encuentran último audio de la avioneta desaparecida en Chocó antes de perderse su rastro

La aeronave, que hacía parte de una misión médica, perdió el contacto mientras sobrevolaba el Chocó. En el vuelo viajaban cuatro mujeres y un hombre.

Imagen de referencia de la Cessna matrícula N746T, similar a la aeronave que desapareció en la selva del Chocó.
La avioneta Cessna matrícula N746T es el modelo de la aeronave que perdió contacto con la torre de control en Chocó, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con IA
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Continúa la búsqueda de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, luego de que perdiera toda comunicación mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, Bogotá.

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La última comunicación con la tripulación, conformada por cinco personas, un piloto y cuatro pasajeras, se registró el domingo 13 de septiembre, cerca del cerro Tatamá, alrededor de las 9:23 a. m.

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Alerta aérea, ¿quiénes son las personas a bordo del vuelo desaparecido Condoto-Guaymaral?

Poco después de perderse el contacto, se confirmó la activación de la radiobaliza de localización de emergencia (ELT), un dispositivo diseñado para emitir señales de socorro y facilitar la ubicación de una aeronave en caso de una emergencia. Esta señal permitió a las autoridades establecer el polígono de búsqueda.

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En un comunicado sobre la situación operacional del vuelo HK4985, la Aeronáutica Civil precisó que, “al tratarse de una zona geográficamente de difícil acceso, se mantiene permanente comunicación y coordinación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los organismos de socorro para desplazar a las unidades SAR y demás personal de rescate al lugar de la eventualidad”.

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En el operativo participan la Aeronáutica Civil, a través del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR); el Ejército Nacional, que dispuso de un helicóptero; la Policía Nacional; organismos de socorro y comunidades indígenas y afro de la zona.

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Obstáculos meteorológicos dificultan la búsqueda

Las labores de rastreo aéreo se han visto fuertemente limitadas debido a las intensas lluvias y las condiciones meteorológicas adversas que se presentan en la zona.

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La complejidad geográfica del territorio también representa un desafío para los equipos de búsqueda y rescate, que continúan trabajando para establecer la ubicación de la aeronave.

¿Quiénes eran los ocupantes de la avioneta desaparecida en Chocó?

Las cuatro mujeres que viajaban en la aeronave son profesionales de la salud que permanecieron durante varios días en Condoto, donde adelantaron una brigada médica humanitaria con atención especializada, consultas y actividades de prevención para la comunidad local.

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Las pasajeras fueron identificadas como Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. El piloto y quinto ocupante de la aeronave era Mehmet Cankaya.

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Posteriormente, el diario El Tiempo indicó que habitantes de la zona destacaron el trabajo realizado por las profesionales de la salud durante su estadía en el municipio.

Labores de búsqueda y salvamento SAR de la Aeronáutica Civil tras la desaparición del Cessna T206 matrícula HK4985.
Avioneta HK4985 Condoto-Guaymaral con 5 ocupantes: (Imagen referencia)
/Foto: IA

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Sin embargo, hasta el momento no se conoce qué ocurrió con los ocupantes después de que la aeronave perdiera comunicación. El estado de salud de las cuatro pasajeras y del piloto continúa sin confirmarse oficialmente.

Las autoridades mantienen activo el operativo para establecer dónde terminó la aeronave y localizar a sus cinco ocupantes.

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