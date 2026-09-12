Revelan cómo se sostienen las autodefensas de ‘Bendito Menor’; niegan vínculos con coca

Si sigues de cerca la actualidad sobre seguridad en Colombia, las recientes declaraciones de Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de 'Pinocho', ofrecen un panorama detallado sobre la operación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Desde la clandestinidad, el señalado comandante de esta estructura armada concedió una entrevista a la periodista Salud Hernández, del medio Semana, en la que abordó temas clave como el tamaño de la organización, sus vías de ingreso económico y su situación jurídica internacional.

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Esta reaparición pública de alias 'Pinocho' se conoció tras la muerte de alias 'Bendito menor' y en medio de la presión ejercida por el Gobierno nacional sobre las estructuras armadas que delinquen en distintas zonas del país.



Durante la conversación, el líder armado también hizo referencia al proceso de diálogo que sostuvo la organización durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro y a su eventual intención de someterse a la justicia.

Ante estas declaraciones, el presidente Abelardo de la Espriella respondió de manera firme manifestando que "aquí no hay negociaciones", fijando la postura del Ejecutivo frente al grupo.

¿Cómo se financian las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)?

Una de las principales incógnitas que respondió el jefe de la organización armada está relacionada con el sostenimiento económico de sus hombres.

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Ante el cuestionamiento sobre cómo obtienen dinero en una zona como la Sierra Nevada, donde no existe una actividad de cultivo de coca que pueda explicar por sí sola la financiación del grupo, Castillo Carrillo sostuvo que los recursos provienen de sectores diversos.

Según la versión entregada por alias 'Pinocho', las ACSN obtienen fondos del sector empresarial, del turismo, del narcotráfico y del cobro de peajes en diferentes rutas.

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“El turismo y el narcotráfico pagan un impuesto”, afirmó el señalado comandante durante la entrevista, asegurando que ambas actividades aportan dinero a la estructura.

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De igual forma, al ser indagado directamente sobre si la organización cobra 'peaje' en las vías bajo su influencia, Castillo respondió afirmativamente: “Correcto. La organización cobra peaje”.

En cuanto al pie de fuerza y el tamaño de la agrupación, el líder armado aseguró que las ACSN cuentan actualmente con un promedio de casi 800 hombres en sus filas.

¿Qué dijo alias 'Pinocho' sobre el narcotráfico y la justicia de Estados Unidos?

A pesar de admitir que el narcotráfico paga tributos a las ACSN, Fredy Castillo Carrillo negó ser narcotraficante y rechazó las acusaciones que lo vinculan con el envío de cargamentos de droga.

Durante la entrevista, el señalado comandante aseveró que nadie puede demostrar que él haya despachado estupefacientes: “No soy narcotraficante. Nadie puede decir que envié tantos kilos, una lancha, porque es falso”, manifestó.

Asimismo, Castillo se refirió a los operativos en los que las autoridades incautan embarcaciones en la zona. Según su testimonio, ni él ni la organización son propietarios de las lanchas utilizadas para el transporte de drogas.

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“A veces cogen lanchas con droga y dicen que son mías, del grupo, pero es totalmente falso”, sostuvo.

Por otra parte, alias 'Pinocho' habló sobre la solicitud de extradición que pesa en su contra. Confirmó que el Gobierno de Estados Unidos lo requiere por un caso relacionado con narcotráfico y afirmó que estaría dispuesto a someterse a la justicia de ese país para resolver su situación judicial.

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“El Gobierno de Estados Unidos me pidió por narcotráfico; me imagino que en su momento estaré dispuesto a someterme a la justicia y aclarar mi tema en ese país”, declaró.

Por último, al ser consultado sobre las rutas marítimas de la droga en la región, Castillo afirmó que, según su conocimiento, los cargamentos salen por los puertos de Santa Marta y descartó que el puerto de Barranquilla esté involucrado en dichas operaciones.