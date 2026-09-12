"Era difícil de controlar": Alias ‘Pinocho’ sobre rupturas internas con Bendito menor

Si sigues de cerca la actualidad sobre el conflicto y las estructuras armadas en Colombia, seguro escuchaste sobre la reciente caída de alias ‘Bendito menor’ durante un operativo ejecutado por la Fuerza Pública.

Sin embargo, lo que pocos conocían eran las profundas divisiones internas que este personaje generó dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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En una entrevista concedida a la periodista Salud Hernández para la revista Semana, Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias ‘Pinocho’ y líder de las ACSN, rompió el silencio sobre la compleja relación que mantuvo con el abatido integrante.



A través de su relato, vas a comprender por qué la cúpula de este grupo armado consideraba que ‘Bendito menor’ se había convertido en un problema incontrolable para sus propios objetivos.



¿Quién era alias 'Bendito menor' y cuál fue su rol en las ACSN?

Para entender el contexto de este caso, debes saber que alias ‘Bendito menor’ fue un integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que trabajó durante varios años para la organización.

Su presencia operativa se concentraba principalmente en el departamento de La Guajira, donde ejercía un control territorial en el corredor comprendido entre Riohacha y Maicao.

Su relevancia en la estructura aumentó cuando fue nombrado vocero y representante oficial de las ACSN para participar en el proceso de paz que el grupo adelantó durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Esta designación la realizó alias ‘Muñeca’, hermano de Fredy Castillo y cabeza principal de la organización. Junto a ‘Muñeca’, el propio alias ‘Pinocho’ también fue designado como vocero, por lo que ambos compartían la tarea de mantener las conversaciones con el Ejecutivo nacional.

Pese a tener este encargo de representación política ante el Estado, las actuaciones de ‘Bendito menor’ dentro del grupo comenzaron a deteriorar la relación con los demás integrantes de las ACSN.

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¿Por qué alias 'Pinocho' afirmó que 'Bendito menor' era "difícil de controlar"?

Según la versión entregada por Fredy Castillo, la relación se complicó porque ‘Bendito menor’ actuaba por su cuenta e ignoraba los llamados a reuniones de la estructura.

Castillo aseguró puntualmente que "era difícil de controlar porque tomaba sus decisiones solo", desatendiendo de forma continua las razones enviadas por sus compañeros.

Uno de los factores que más molestia provocó en la comandancia de las ACSN fue el uso constante que ‘Bendito menor’ hacía de sus redes sociales. El jefe armado criticó abiertamente su conducta al señalar que "siempre hacía sus cosas mal hechas".

En sus plataformas digitales, este individuo solía aparecer exhibiendo fusiles de asalto, en camionetas y realizando amenazas.

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Para alias ‘Pinocho’, esta conducta pública constituía graves delitos y representaba un riesgo directo para el proceso de paz que adelantaban con el Gobierno.

Aunque la organización intentó mantener a ‘Bendito menor’ vinculado formalmente a los diálogos para evitar el aumento de actos violentos en La Guajira, la falta de subordinación llevó a Castillo a tomar distancia física y operativa de él.

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De acuerdo con el relato de 'Pinocho', lidiar con una persona que se maneja sola y a la que nadie controla termina siendo un problema crítico para toda la organización.

¿Ayudaron las ACSN a la Fuerza Pública a localizar a 'Bendito menor'?

Tras la caída de ‘Bendito menor’ en la operación de la Fuerza Pública, surgieron versiones sobre si la propia estructura armada habría colaborado con la Policía para ubicarlo.

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Ante la pregunta explícita planteada por la periodista Salud Hernández, alias ‘Pinocho’ desmintió categóricamente haber entregado información a las autoridades.

Castillo enfatizó que en su organización no existe el principio de ayudar a la Fuerza Pública a localizar a sus integrantes o exmiembros. En sus declaraciones, sostuvo textualmente: "No, de mi parte no tengo ese principio. Si uno quisiera, va por él; es más fácil. No lo hicimos".

Asimismo, 'Pinocho' reveló que la última interacción verbal que sostuvo con ‘Bendito menor’ ocurrió cuando un delegado del Gobierno Petro buscaba establecer un acercamiento con él, ya que en ese momento se sospechaba que estaba en Venezuela.

Tras ese contacto, la separación fue definitiva hasta el momento en que se produjo la muerte del vocero a manos de las autoridades.

