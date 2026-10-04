¿Quieres comprar vivienda usada? Así puedes adquirirla con el FNA

Comprar una vivienda usada también puede hacerse mediante financiación del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). La entidad cuenta con una línea de crédito destinada a quienes buscan adquirir una casa o apartamento que ya ha sido habitado y contempla diferentes tipos de vivienda.

Según las condiciones publicadas por el FNA, puedes financiar hasta el 90 % del valor comercial del inmueble, siempre de acuerdo con las condiciones del crédito y con el resultado del avalúo. La línea aplica para viviendas VIP, VIS y No VIS.

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¿Qué necesitas para comprar vivienda usada con el FNA?

Para solicitar este tipo de financiación, primero necesitas ser afiliado activo al Fondo Nacional del Ahorro. La entidad establece además que, al momento de la aprobación del crédito, debes tener entre 18 y 75 años.

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Los plazos dependen de la modalidad que elijas. En UVR, el crédito puede tener una duración de entre 5 y 30 años, mientras que en pesos puede extenderse hasta 20 años.

Una vez tengas identificada la vivienda que quieres comprar, comienza una revisión del inmueble antes de que se realice el desembolso. El proceso incluye un avalúo, mediante el cual se establece el valor comercial de la propiedad, y un estudio de títulos, que permite revisar su situación jurídica.

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También tendrás que avanzar con el trámite notarial, que incluye la firma de la escritura de compraventa y la hipoteca en la notaría asignada. Después viene el registro de la escritura pública ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, paso necesario para constituir la garantía a favor del FNA.

Entre los documentos que pueden solicitarte para el proceso están el certificado de tradición y libertad, la promesa de compraventa, una copia de la escritura pública de compraventa, la carta de condiciones de habitabilidad y las copias de las cédulas de los vendedores.

También se contemplan garantías como el pagaré, la autorización de giro, una certificación bancaria y la pignoración de cesantías cuando corresponda. La entidad puede solicitar documentación adicional durante la revisión del inmueble.

Hay otro punto que conviene tener presente: el valor que finalmente puedas financiar depende de la evaluación del inmueble y de las condiciones de tu crédito. El FNA advierte que, después del avalúo, la oferta de financiación podría disminuir si las condiciones o el valor de la vivienda son diferentes a los informados inicialmente.

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Para los créditos destinados a comprar vivienda nueva o usada VIS o VIP, el FNA contempla condiciones especiales de financiación en pesos para afiliados que no tienen vivienda propia, con posibilidad de aplicar hasta al 100 % de financiación, sujeto a las condiciones establecidas por la entidad.