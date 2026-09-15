Avión en el que viajaba reconocido cantante se salió de la pista y terminó incendiándose

El cantante brasileño Rey Vaqueiro y parte de su equipo sobrevivieron a un accidente aéreo ocurrido el pasado domingo 13 de septiembre, luego de que la aeronave en la que viajaban se saliera de la pista durante el aterrizaje y terminara incendiándose.

Las imágenes del hecho comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente llamaron la atención de los seguidores del artista, quienes se preocuparon al ver el estado en el que quedó la aeronave y empezaron a preguntar qué había ocurrido con los pasajeros.

De acuerdo con la información compartida sobre el accidente, en el avión viajaban ocho personas, entre integrantes del equipo del cantante y los pilotos. Tras el incidente, todos lograron salir de la aeronave.



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¿Cómo se encuentra Rey Vaqueiro después del accidente?

La preocupación aumentó entre los seguidores del cantante debido a las imágenes que circularon del momento posterior al aterrizaje. Sin embargo, posteriormente se conoció información sobre el estado de salud de las personas que iban a bordo.

El propio Rey Vaqueiro compartió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde informó que tanto él como las demás personas involucradas se encontraban bien y estaban recibiendo atención médica.

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“Tras el incidente ocurrido el pasado fin de semana con la aeronave que transportaba al artista Rey Vaqueiro y parte de su equipo, nos complace informarles que todos se encuentran bien y están recibiendo la atención médica necesaria. Las personas implicadas, siguen sometiéndose a los exámenes y evaluaciones necesarias”, se lee en el comunicado publicado por el cantante.

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Rey Vaqueiro sobrevivió a accidente aéreo

La información también señala que los pilotos y los integrantes del equipo de trabajo del artista lograron salir de la aeronave y permanecían bajo valoración médica después del accidente.

El hecho generó numerosas reacciones en redes sociales, especialmente después de que comenzaron a difundirse videos en los que se observa el momento posterior al aterrizaje y las condiciones en las que quedó el avión.

Por ahora, la información conocida se concentra en el estado de salud del cantante y las demás personas que viajaban en la aeronave, quienes, según el comunicado difundido, se encuentran bien y continúan con las evaluaciones médicas correspondientes.

🔴 Un Cessna 550 Bravo prend feu après une sortie de piste au Brésil.



Le jet d’affaires, immatriculé PP-WMO, transportait le chanteur brésilien Rey Vaqueiro, ainsi que son équipe et deux membres d’équipage.



L’appareil a dépassé la piste lors de son atterrissage à Parelhas, dans… pic.twitter.com/R3tOoQL7Ac — air plus news (@airplusnews) September 14, 2026

¿Quién es Rey Vaqueiro, el cantante brasileño que llamó la atención tras el accidente aéreo?

Rey Vaqueiro es el nombre artístico de David Linhares Pereira de Sousa, cantante y compositor brasileño de 26 años que ha ganado reconocimiento dentro de la música regional de Brasil. Su propuesta está relacionada principalmente con el forró de vaquejada y el piseiro, dos estilos con gran presencia en el noreste del país.

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El artista ha construido su carrera alrededor de ritmos ligados a la cultura de la vaquejada y del campo, logrando llamar la atención del público con canciones y producciones musicales que hacen parte de la escena regional brasileña. Entre sus temas aparecen “Alô Amor” y “Como é que Desama”, además de colaboraciones como “Vaqueira Testada”, grabada junto a Iguinho e Lulinha.

El nombre de Rey Vaqueiro volvió a ocupar la atención de sus seguidores en septiembre de 2026, luego del accidente aéreo ocurrido cuando viajaba junto con integrantes de su equipo. El hecho quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales y generaron preguntas sobre el estado de salud de quienes iban a bordo.