Videos muestran grave accidente en la vía Bogotá-Mosquera: dos camiones terminaron volcados

Un grave accidente en la vía Bogotá-Mosquera provocó este martes una fuerte afectación en la movilidad de este importante corredor. En el hecho estuvieron involucrados cuatro vehículos y dos camiones terminaron volcados sobre la carretera.

De acuerdo con el reporte de Tránsito Bogotá, el accidente ocurrió en el kilómetro 0+50 de la vía Bogotá-Mosquera, en la avenida Centenario. En el siniestro quedaron involucrados un automóvil, un tractocamión tipo niñera y dos camiones.

Uno de los vehículos involucrados transportaba cerdos, y tras el impacto algunos de los animales salieron del automotor. La situación generó todavía más movimiento en el lugar, mientras los organismos de emergencia y el personal encargado de la vía trabajaban para atender el accidente.



Videos compartidos en redes sociales muestran parte de lo ocurrido y permiten observar los vehículos que quedaron volcados sobre la carretera. Las imágenes también evidencian la afectación que sufrió este corredor durante la atención de la emergencia.



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Videos muestran cómo quedó la vía Bogotá-Mosquera

Las grabaciones que circulan en redes sociales muestran diferentes momentos de la situación en la avenida Centenario. En el punto se observa la presencia de los vehículos involucrados y el trabajo de las autoridades para controlar la emergencia.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre posibles personas lesionadas a causa del accidente. La atención continúa en el sector mientras se establece con mayor detalle qué ocurrió y se adelantan las labores necesarias para recuperar la movilidad.

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El accidente también ocasionó una fuerte congestión en la salida por la calle 13, uno de los principales corredores para quienes se movilizan entre Bogotá y los municipios del occidente de Cundinamarca.

Debido al siniestro se presentó un cierre total en el sector, situación que llevó a que la congestión se extendiera por la avenida Centenario. Conductores que transitaban por la zona se encontraron con la emergencia y con las dificultades para avanzar mientras se atendía el choque múltiple.

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La situación continúa bajo atención de los organismos correspondientes, mientras avanzan las labores en el lugar para retirar los vehículos afectados y permitir la recuperación del tránsito en este corredor.

#Bogotá | Organismos de emergencia atienden un siniestro múltiple en la vía Bogotá-Mosquera, entre un automóvil, un tractocamión tipo niñera y dos camiones que se volcaron. El paso está detenido sobre la Avenida Centenario en ambos sentidos.https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/quSi8ne6ms — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 15, 2026

🛑 Grave accidente en vía Bogotá-Mosquera entre tractocamión tipo niñera, carro y camiones: hay vehículos volcados y cierre total de salida de calle 13 👇https://t.co/Txq1Uvs3n5 pic.twitter.com/5yop4kS3RX — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 15, 2026

#Atención



[12:40 p.m.] 🔴Se registra fuerte represamiento vehicular sobre la Av. Centenario en ambos sentidos, por siniestro vial registrado en la vía Bogotá-Mosquera, en el km. 0+50.



⭕️A quienes ingresan o salen de la ciudad por este corredor, se sugiere tomar la Calle 80. pic.twitter.com/dmzI7xDeQA — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 15, 2026

#AEstaHora Organismos de emergencia y personal de la concesión atienden un siniestro múltiple en la vía Bgtá-Mosquera, entre un automóvil, un tractocamión tipo niñera y dos camiones que sufren volcamiento.



🔴🔴Paso totalmente detenido sobre la Av. Centenario en ambos sentidos. https://t.co/zd3iAFWQK2 pic.twitter.com/uGKvhCAdn4 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 15, 2026

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¿Qué pasó con los cerdos que quedaron sueltos en la vía?

Uno de los camiones de estacas involucrados en el accidente transportaba varios cerdos. Tras el volcamiento, algunos animales quedaron fuera del vehículo y fueron vistos caminando desorientados sobre el asfalto, mientras el tránsito permanecía afectado por el cierre de la vía.

¿Cómo quedó el automóvil blanco tras el accidente?

Entre las imágenes que circulan del accidente también aparece un automóvil blanco que quedó atrapado debajo de uno de los camiones volcados. Los videos grabados por testigos permiten dimensionar la magnitud del choque y muestran cómo el vehículo de carga terminó sobre la parte superior del carro particular.

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¿Qué se sabe de la movilidad en la vía Bogotá-Mosquera?

El accidente provocó cierre total de la vía en ambos sentidos, generando una fuerte congestión en la salida por la calle 13 y extendiendo las dificultades de movilidad hacia la avenida Centenario.

Por el momento, la información sobre posibles personas heridas dependía de los reportes oficiales de las autoridades y organismos de emergencia que atendían el accidente.