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La Kalle  / Noticias  / Nación  /  Estas son las crudas imágenes del lugar donde se accidentó avioneta hacia Guaymaral

Estas son las crudas imágenes del lugar donde se accidentó avioneta hacia Guaymaral

Autoridades de la Aeronáutica Civil localizaron la avioneta de la Patrulla Aérea Civil con cinco personas a bordo, que cumplía una misión en el departamento del Chocó.

Imagen del lugar del accidente de la avioneta con ruta hacia Guaymaral, mostrando una zona montañosa.
Detalle del área montañosa donde ocurrió el trágico accidente de la avioneta que se dirigía hacia Guaymaral.
Foto: imágenes tomadas de FAC y Google flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Después de varios días de búsqueda, la Fuerza Aeroespacial Colombiana logró ubicar indicios de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, que cubría la ruta entre el municipio de Condoto, Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

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Un helicóptero UH-60L Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ubicó los indicios de la aeronave a unos 9.000 pies de altura, en la vereda Oscordó, jurisdicción del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

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Imágenes del lugar donde se accidentó la aeronave

Aunque las autoridades lograron establecer el punto donde se encontraría la aeronave que viajaba hacia Guaymaral desde el Chocó, señalaron que el sitio se encuentra en una zona de alta montaña y de difícil acceso. Por esta razón, todavía se analiza la mejor manera de llegar hasta el lugar.

Ante esta situación, la Fuerza Aeroespacial reveló imágenes del posible sitio del accidente, tomadas durante los sobrevuelos de rastreo. De igual forma, se conoció que el último contacto con la aeronave se produjo el domingo 13 de septiembre, a las 9:23 a. m., momento en el que se activó la radiobaliza de emergencia.

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Este dispositivo permite emitir señales de socorro y facilitar la ubicación de una aeronave en caso de emergencia. La señal permitió a las autoridades establecer el área de búsqueda y posteriormente localizar los indicios de la aeronave.

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¿Quiénes son los ocupantes de la aeronave?

La aeronave transportaba a cuatro profesionales de la salud que habían permanecido varios días en el Chocó con el objetivo de brindar atención especializada, realizar consultas y desarrollar actividades de prevención para las comunidades de la región. Ellas eran Sandy García, María Guzmán, Yuliza Figueredo y Perla Constanza Álvarez.

Las pasajeras regresaban a Bogotá después de participar en una brigada médica de responsabilidad social que atendió a cerca de 600 personas afectadas por un reciente sismo en la región.

Junto a ellas viajaba el piloto Mehmet Cankaya, un experimentado aviador que participaba en las misiones de la organización social.

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Gremios del sector salud e instituciones médicas han expresado su consternación por lo ocurrido y han destacado la labor de las cuatro profesionales, a quienes describieron como mujeres comprometidas con la atención de las comunidades y el servicio social.

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Hasta el momento de esta publicación, las autoridades mantienen prudencia y no han emitido un reporte sobre el estado de los ocupantes, debido a que los equipos de rescate aún no han podido acceder físicamente al fuselaje de la aeronave. Por ahora, la información disponible corresponde a las imágenes obtenidas durante los sobrevuelos.

Mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate, colegas, familiares y pacientes de las cuatro profesionales de la salud han compartido mensajes de apoyo en redes sociales y mantienen la esperanza de que los ocupantes sean encontrados con vida.

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