Expareja y madre de la hija de Bendito Menor rompe el silencio tras su muerte

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’, tras ser abatido durante un operativo policial y militar en La Guajira, la noche del 3 de septiembre, generó numerosas reacciones. Días después, su expareja sentimental compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó los seis años de relación que tuvieron.

A través de la publicación, la mujer rememoró algunos momentos de la historia que compartieron y habló sobre las implicaciones familiares tras el fallecimiento del señalado cabecilla. En su escrito, recordó cómo construyeron “poquito a poquito nuestra primera casita de zinc, con tan poco, pero siendo tan felices”.

De igual forma, destacó una frase que, según ella, era recurrente en el fallecido: “Algún día todo va a cambiar”. También mencionó lo difícil que ha sido hablar con su hija sobre la muerte de su padre, pese a que ambos ya habían terminado formalmente su relación.



¿Qué dijo la expareja de ‘Bendito Menor’ sobre su hija?

La mujer manifestó lo difícil que resulta responder a las inquietudes de la niña ante la ausencia de su padre. “Hoy me cuesta tanto responderle sus ‘¿por qué?’, explicarle por qué su papá ya no está, por qué ya no llegan esos audios que tanto espera”, escribió.

En esa misma línea, admitió: “A veces quisiera tener las palabras para hacerle entender algo que ni yo misma logro aceptar”. Pese a que la relación sentimental había terminado, la mujer expresó su gratitud por los años que compartieron y por la protección que recibió durante ese periodo.

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Su mensaje concluyó con unas palabras dedicadas al padre de su hija: “Vuela alto y ten un hermoso camino hacia el cielo”. Además, manifestó su compromiso de hablarle a la menor sobre su padre y mantener vivo su recuerdo.

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El operativo contra el cabecilla y su pareja

Las declaraciones de la expareja se conocieron días después del operativo en el que murió Pérez Toncel, a quien las autoridades colombianas señalaban como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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La operación se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2026 en el barrio Los Olivos, en Riohacha, La Guajira. Según los reportes del caso, Pérez Toncel habría permanecido oculto en la Alta Guajira antes de trasladarse hacia Riohacha.

Una reacción del señalado líder en redes sociales, motivada por rumores sobre su supuesta muerte, habría permitido a los investigadores obtener una pista clave para ubicar la vivienda donde se encontraba.

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Durante el ingreso de las fuerzas de seguridad, el cabecilla habría enfrentado a los uniformados, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el que murió. En el mismo procedimiento también fallecieron otras tres personas: Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, pareja actual del señalado cabecilla, y dos hombres identificados con los alias de ‘Casiloco’ y ‘Pantera’.

Bendito Menor habría contado con un rezo espiritual de protección contra el peligro, según revelaciones de un vidente. Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Cómo fue el sepelio de ‘Bendito Menor’?

El domingo 6 de septiembre se realizaron las exequias de Naín Andrés Pérez Toncel, en Riohacha, La Guajira. Durante la jornada, varios integrantes del ACSN acompañaron el recorrido del carro fúnebre.

Durante la caravana se registraron disparos al aire realizados por hombres armados que acompañaban el cortejo. En medio de los sollozos de los asistentes también se escuchaban gritos, mientras sonaban canciones de música popular.

