Ella era la influencer de 27 años que falleció tras procedimiento estético; piden justicia

El caso de la influencer finlandesa Olivia Oras ha generado conmoción mediática y judicial tras confirmarse su fallecimiento a los 27 años de edad.

Si buscas comprender las circunstancias exactas que rodean este trágico suceso, los avances de las pesquisas oficiales y los antecedentes de la figura pública, aquí te contamos detalladamente todo lo registrado por las autoridades y la información entregada por su entorno familiar.

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¿De qué murió Olivia Oras y qué ocurrió durante su procedimiento estético en Helsinki?

El fallecimiento de Olivia Oras se produjo el pasado 3 de septiembre en la capital finlandesa. Según los datos proporcionados directamente por la familia de la joven, Oras acudió a una clínica privada en la ciudad de Helsinki con el propósito de someterse a un procedimiento estético.



Sin embargo, el proceso médico sufrió una grave complicación antes de que la intervención pudiera llevarse a cabo.

De acuerdo con el relato de sus allegados, la influencer perdió el conocimiento en el preciso momento en que estaba recibiendo la anestesia por parte del personal de la clínica privada. Ante la emergencia surgida en la sala, fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Helsinki, donde posteriormente falleció.

Tras este desenlace, los familiares de Olivia Oras decidieron interponer una serie de denuncias ante las autoridades para que se establezcan las circunstancias exactas que rodearon su muerte.

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¿Por qué las autoridades de Finlandia investigan un posible homicidio agravado y ordenaron suspender la clínica?

La gravedad de los hechos llevó a la Policía de Helsinki a abrir una investigación formal para esclarecer lo ocurrido. La institución policial confirmó públicamente que el caso está siendo tratado preliminarmente como un posible homicidio agravado.

No obstante, las autoridades señalaron que las pesquisas se encuentran en una etapa inicial y que aún no se ha establecido la responsabilidad individual de ningún profesional.

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A la par del proceso policial, el organismo encargado de la supervisión sanitaria en Finlandia tomó medidas administrativas inmediatas. Tras realizar una inspección el 9 de septiembre, las autoridades de salud ordenaron la suspensión de las operaciones de la clínica de cirugía estética en dos de sus sedes de Helsinki.

La inspección encontró problemas que, según el organismo supervisor, representaban un riesgo grave para la seguridad de los pacientes.

¿Quién era Olivia Oras y cuál fue su trayectoria en redes sociales?

Para entender el impacto de esta noticia en Finlandia, es importante repasar la trayectoria digital de Olivia Oras. La joven alcanzó notoriedad pública cuando tenía apenas 14 años, luego de comenzar a compartir contenido en la red social Instagram.

Su creciente popularidad hizo que su vida fuera documentada en The Perfect Selfie, una producción estrenada en 2016 que siguió durante aproximadamente un año y medio su relación con las redes sociales y la fama.

Con el paso del tiempo, Oras decidió alejarse de la exposición pública masiva. En 2017 se trasladó a Ámsterdam para comenzar una nueva etapa personal, ciudad donde atravesó una experiencia traumática relacionada con la muerte de un amigo, situación que posteriormente tuvo un fuerte impacto en su vida.

Después de regresar a Finlandia, enfrentó problemas vinculados al consumo de alcohol y medicamentos para dormir. En 2022 decidió buscar ayuda profesional e ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento.

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Finalmente, su fallecimiento a los 27 años tras el procedimiento médico en Helsinki permanece bajo investigación de las autoridades finlandesas.

