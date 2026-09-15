Encuentran cuerpo envuelto en sábanas junto a extraño mensaje: "Por coger..."

Un cuerpo envuelto en una sábana fue localizado durante la tarde del lunes 14 de septiembre a un costado de una carretera en Guatemala, situación que generó un amplio despliegue de las autoridades en la zona.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 25 de la ruta que conecta Amatitlán con Villa Nueva, en jurisdicción de Amatitlán. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar después de recibir la alerta y confirmaron que se trataba de un hombre que, hasta ese momento, no había sido identificado.

La escena llamó especialmente la atención por un detalle encontrado junto al cuerpo: una hoja con un mensaje escrito que hacía referencia a una supuesta relación con mujeres casadas.



Según la información conocida, el mensaje decía: "Por coger mujeres ajenas"



La presencia de este escrito abrió una nueva pregunta para las autoridades, pues todavía deben establecer si realmente guarda relación con lo ocurrido o si pudo haber sido colocado con la intención de desviar la investigación.

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Agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público llegaron al lugar para adelantar las diligencias correspondientes y recopilar elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

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Por ahora, el hombre permanece sin identificar públicamente. Una de las actuaciones previstas es su traslado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realizarán los procedimientos necesarios para establecer su identidad y determinar la causa de muerte.

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Autoridades investigan qué ocurrió en la carretera

El hallazgo también llevó a las autoridades a revisar las condiciones del sector y establecer si existen cámaras de videovigilancia que puedan aportar información sobre lo ocurrido antes de que el cuerpo fuera encontrado.

Estos registros podrían ayudar a determinar quiénes estuvieron en el lugar y aportar datos sobre el momento en que el cuerpo fue abandonado en la vía.

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades mantienen bajo investigación tanto las circunstancias del hallazgo como el mensaje localizado a pocos metros. La identidad del hombre y los resultados de las evaluaciones forenses serán claves para conocer más detalles del caso.

El hecho ocurrió en una zona de tránsito vehicular entre Amatitlán y Villa Nueva, por lo que la presencia de los organismos de emergencia y las autoridades también pudo generar afectaciones temporales en la movilidad del sector.