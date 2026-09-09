El relato de la mujer atacada en el Terminal El Salitre: revela la verdad de su relación

La mujer que fue atacada mientras trabajaba en un local comercial del Terminal de Transportes El Salitre, en Bogotá, contó nuevos detalles sobre lo ocurrido y habló de los antecedentes de su relación con el hombre señalado por la agresión.

En entrevista con el Noticiero Alerta, Heidy Yasmar Rodríguez Guzmán, de 23 años, relató cómo comenzó el episodio y aseguró que desde el día anterior ya había recibido una amenaza que le generó temor.

Según su relato, ella se encontraba utilizando su teléfono celular cuando su expareja, Anthony Gabriel Vilera Delgadillo, llegó hasta el establecimiento e intentó quitárselo.



“Yo me acuerdo de que yo estaba en el celular y Anthony llegó como por un costado y él, o sea, él trató de arrebatarme el celular de las manos, y yo jalo el celular hacia mí”, contó Rodríguez durante la entrevista.



La joven explicó que en ese instante recordó el mensaje que, según afirmó, había recibido el día anterior.

“Yo sabía que él iba a hacerme un daño porque él un día antes ya él me había enviado un mensaje, que él me iba a matar y me iba a cortar el cuello”, aseguró.

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Así fue el ataque en el Terminal El Salitre

Después del intento de quitarle el teléfono, Rodríguez comenzó a correr dentro del local en el que trabajaba. Sin embargo, explicó que la distribución de las vitrinas dificultaba encontrar una salida sin pasar cerca del hombre.

La mujer contó que las estructuras estaban ubicadas en forma de L y que, durante el momento de tensión, una de las vitrinas terminó cayendo sobre ella.

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Al quedar en el suelo, según su testimonio, el hombre comenzó a agredirla con un arma blanca.

Rodríguez relató que recibió heridas en diferentes zonas del cuerpo, entre ellas la cabeza, el rostro, un brazo y la espalda.

“Cuando la vitrina me cae encima, yo me caigo, y ahí fue donde él se me lanzó encima y me dio la primera puñalada que me la dio en la cabeza. Después me lanzó otra que fue como en el ojo, pero yo metí la mano para que él no me diera en el ojo, exactamente en el ojo, sino que me rasgó fue el párpado y el mentón”, contó.

Posteriormente, aseguró haber recibido otra herida en el brazo y una más en la espalda, cerca del tórax. Esta última lesión requiere una valoración médica para determinar si hubo afectación de alguno de sus órganos.

Tras conseguir salir del establecimiento, la mujer corrió hasta un restaurante y posteriormente buscó atención en un punto de primeros auxilios ubicado frente al lugar donde trabajaba.

La agresión contra la mujer en la Terminal Salitre quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. /Foto: redes sociales

La relación que tenía con el hombre señalado

Más allá de lo ocurrido dentro del Terminal El Salitre, Rodríguez habló sobre una situación que, según su versión, venía presentándose desde hacía aproximadamente un año.

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La joven aseguró que en varias oportunidades tuvo que alejarse y esconderse de su expareja. Incluso contó que en una ocasión viajó con su hermano hasta Cartagena, pero él habría llegado también hasta esa ciudad.

“Yo hui muchas veces, yo me fui para Cartagena con mi hermano, y para allá fue él. Yo tuve que enviar a mis hijas con mi papá para Venezuela por esta misma situación, yo tuve que esconderme muchas veces, yo tuve que huir muchas veces, y ya yo estaba cansada de huir”, afirmó.

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Rodríguez también manifestó que anteriormente había buscado ayuda, aunque consideró que las respuestas que recibió no fueron suficientes para evitar que la situación continuara.

Según su relato, las advertencias tampoco se habrían limitado a ella. La joven aseguró que su madre también fue mencionada en las amenazas que, presuntamente, recibió durante la relación.

“Él muchas veces me dijo a mí que la culpable de que yo no estuviese con él era mi mamá, que mi mamá se metía mucho en la relación, él sabía dónde ella trabajaba, y él me dijo que, si yo no iba a volver con él, entonces él iba a matar a mi mamá”, relató.

También contó lo ocurrido días antes

Durante la entrevista, Rodríguez reveló otro episodio que, según dijo, habría ocurrido pocos días antes del ataque en el Terminal El Salitre.

La mujer aseguró que su expareja la persiguió cuando estaba acompañada por una amiga y que posteriormente la obligó a irse con él. También afirmó que llevaba un cuchillo dentro de un bolso.

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Rodríguez explicó que este episodio fue informado a las autoridades y que, después de llegar a un hospital, recibió atención médica y fue valorada en el área de ginecología, donde le realizaron exámenes relacionados con infecciones de transmisión sexual.

