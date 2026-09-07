Mujer fue atacada por su expareja en la Terminal Salitre: esto pasó con ella y su agresor

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada por su expareja en la Terminal de Transporte de Bogotá, sede Salitre. El hecho ocurrió el domingo 6 de septiembre y quedó registrado por varias cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el hombre habría intentado quitarle el celular a la mujer y, durante el forcejeo, la habría atacado con un arma blanca, causándole una grave lesión en uno de sus ojos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron diferentes momentos de la agresión y permitieron observar cómo se desarrolló el enfrentamiento dentro de las instalaciones de la terminal.



La situación generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar. Al percatarse de lo que estaba sucediendo, varios ciudadanos reaccionaron de inmediato para intentar detener al hombre.



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En medio de la situación, varias personas que estaban en la Terminal Salitre intervinieron y consiguieron reducir al señalado agresor. La comunidad logró retenerlo hasta que llegaron las autoridades competentes, que posteriormente asumieron el procedimiento correspondiente.

El hecho quedó bajo investigación de las autoridades, que buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades del señalado.

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Uno de los aspectos que ahora hace parte de la investigación es la relación que existía entre el hombre y la víctima, pues, según la información suministrada, se trataría de su expareja.

Además, el caso es investigado como un intento de feminicidio, mientras avanzan las actuaciones de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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La agresión quedó registrada en cámaras de seguridad

Las imágenes de seguridad son una de las principales evidencias conocidas sobre el episodio ocurrido en la Terminal Salitre.

En los videos se observa el momento en que el hombre se acerca a la mujer y se produce el forcejeo. Posteriormente, según la información suministrada, el agresor habría utilizado el arma blanca para atacarla directamente en uno de sus ojos.

La lesión dejó a la mujer en una situación delicada y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con la información conocida, permanece bajo un diagnóstico reservado debido a la gravedad de la herida.

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Mientras tanto, la reacción de las personas presentes permitió que el señalado agresor no pudiera continuar con el ataque. Los ciudadanos lograron reducirlo y mantenerlo retenido hasta la llegada de las autoridades.

El caso generó preocupación entre quienes se encontraban en la Terminal de Transporte de Bogotá durante la noche del domingo 6 de septiembre, especialmente por la gravedad de la lesión sufrida por la mujer.

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Ahora serán las autoridades las encargadas de avanzar en la investigación para establecer cómo comenzó el enfrentamiento, qué ocurrió durante el forcejeo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la agresión contra la mujer.

La investigación también deberá determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer los hechos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la Terminal Salitre.