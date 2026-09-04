Ella era Carla Jeffery, querida estrella de Disney que falleció a los 33 años

Carla Jeffery, la carismática actriz que se ganó el corazón de millones de espectadores gracias a su papel en las películas de Disney Channel, ha fallecido a los 33 años de edad.

Esta dolorosa pérdida ha generado un gran impacto en las redes sociales y en el ámbito artístico, donde era recordada por su alegría desbordante y su innegable talento delante de las cámaras.

Puedes leer: Aparece VIDEO del sospechoso en muerte de Jonathan Meléndez; momentos antes de actuar



La confirmación de su fallecimiento llegó de la mano de su agencia de representación, Alexanders Talent Management, la cual emitió un emotivo comunicado a través de su cuenta de Instagram para informar al público sobre la partida de la joven artista.



De acuerdo con el reporte oficial compartido por sus representantes, Jeffery murió el pasado martes (1 de septiembre de 2026), sumiendo en el luto a sus allegados, compañeros de profesión y a una fiel comunidad de seguidores que creció disfrutando de sus interpretaciones en la televisión.

¿Quién era Carla Jeffery?

Si alguna vez viste las populares películas musicales de Disney Channel, es muy probable que recuerdes perfectamente a Carla Jeffery.

Ella desarrolló una parte fundamental de su carrera artística en producciones especialmente dirigidas a la audiencia infantil y juvenil.

Publicidad

Su trayectoria en la pantalla chica estuvo estrechamente vinculada con importantes cadenas de entretenimiento, pero fue su papel en la franquicia 'Zombies' el que la catapultó al reconocimiento internacional y le permitió conectar con miles de jóvenes en diversos continentes.

En esta aclamada saga de Disney Channel, que inició su andadura con el estreno de la primera película en el año 2018, Carla interpretó a Bree.

Publicidad

Su personaje era una de las estudiantes más entusiastas de Seabrook High y se caracterizaba por ser la fiel amiga de Addison, la protagonista de la historia.

El éxito arrollador de esta producción musical, que combinaba animadas coreografías con una trama centrada en la convivencia y superación de diferencias entre humanos y zombis en la comunidad de Seabrook, propició la realización de dos secuelas consecutivas.

Puedes leer: Él es Jonathan Meléndez, fundador de Camilo Séptimo; apagaron su vida junto a su familia

Jeffery formó parte integral de todo este fenómeno cinematográfico, participando también en 'Zombies 2', estrenada en el año 2020, y en 'Zombies 3', lanzada en 2022.

Sin embargo, el trabajo de Carla Jeffery en la televisión comenzó mucho antes de convertirse en la querida Bree.

Su agencia de representación destacó que tuvieron el privilegio de verla crecer y desarrollarse profesionalmente durante más de dos décadas.

Publicidad

"Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer y convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa iluminaba cualquier lugar", expresaron con profunda admiración en su mensaje de despedida.

A lo largo de esos más de 20 años de carrera, Carla sumó importantes participaciones en proyectos televisivos de renombre.

Publicidad

Su versatilidad como actriz de reparto le permitió aparecer en exitosas series de distintas cadenas dirigidas a adolescentes.

Entre sus créditos más destacados se encuentran producciones muy populares como la emblemática 'iCarly' en el año 2008, la comedia familiar 'Good Luck, Charlie' (Buena suerte, Charlie) en 2011, y la colorida serie de baile 'Shake It Up' (A todo ritmo) en 2012.

Posteriormente, expandió su catálogo actoral participando en series con tonos diferentes, como la comedia de terror satírico 'Scream Queens' en 2016, la serie de falso documental de comedia 'American Vandal' en 2017, y el proyecto titulado 'Puzzled' en el año 2020.

¿De qué murió Carla Jeffery?

A pesar de la enorme repercusión que ha tenido la noticia del fallecimiento de la actriz a sus 33 años de edad, las causas exactas que provocaron su muerte no han sido esclarecidas.

Hasta el momento de la publicación de los reportes oficiales, la agencia Alexanders Talent Management no ha entregado detalles específicos ni ha informado las circunstancias médicas o personales detrás del deceso de la artista ocurrido el pasado martes.

Ante la falta de información detallada, la agencia de representación ha solicitado de manera explícita y encarecida el respeto a la privacidad de los familiares de Carla Jeffery, así como de todas las personas cercanas que hoy atraviesan este complejo proceso de duelo.

Publicidad

En su comunicado, recordaron la hermosa esencia de la actriz, señalando que "Carla compartió su alegría, humor y espíritu brillante con el público de todo el mundo", una huella imborrable que perdurará en la memoria de sus admiradores y en cada una de las producciones en las que dejó plasmada su sonrisa y su talento artístico.