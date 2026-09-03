Él es Jonathan Meléndez, fundador de Camilo Séptimo; apagaron su vida junto a su familia

El pasado martes 1 de septiembre de 2026, un suceso sumamente doloroso e inesperado sacudió al ámbito musical y a la sociedad mexicana. Si sigues de cerca la escena del indie rock y el synthpop en el país, seguramente conoces a la banda Camilo Séptimo.

Lamentablemente, su tecladista, compositor y fundador, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido cariñosamente como "Honas", fue hallado sin vida junto a miembros de su hogar en su propio departamento.

Aquí te presentamos toda la información verificada que han compartido las autoridades hasta el momento, para que conozcas a fondo qué ocurrió en este impactante caso que ha conmocionado a México.



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¿Quién era "Honas" Meléndez y cuál fue su legado en la música?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa nació el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México. Aunque en sus años de juventud trabajó en el sector de telemarketing vendiendo productos por teléfono y posteriormente estudió diseño publicitario, su verdadera pasión siempre fue la música.

En el año 2013, unió su talento con Manuel Mendoza y Erik Vázquez para dar vida a Camilo Séptimo, un proyecto musical independiente que inicialmente sumó a Marco Alarcón en la batería.

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La banda comenzó tocando en universidades y recintos pequeños. Fue en 2014 cuando lanzaron su primer sencillo, ‘Portales’, y poco después llegó ‘No confíes en mí’, el tema que los catapultó al éxito nacional. Ese mismo año editaron el EP titulado ‘Maya’.

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"Honas" no solo tocaba los teclados y sintetizadores que definieron la identidad sonora y espacial de la agrupación; también fungía como compositor y productor activo de sus temas.

Con él al mando de la atmósfera musical, Camilo Séptimo editó exitosos álbumes de estudio como ‘Óleos’ (2017), ‘Navegantes’ (2019), ‘Ecos’ (2022) y ‘Jardín de las almas’ (2023).

Apenas este año, en 2026, la banda había estrenado su álbum ‘Mapas’, producción en la cual Meléndez compartió de forma abierta su proceso creativo y su conexión íntima con la naturaleza.

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Gracias a su destacada trayectoria, Jonathan y su banda pisaron algunos de los escenarios más imponentes de la República Mexicana, tales como el Teatro Metropólitan, el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes, y participaron de forma estelar en festivales masivos como el Vive Latino y el Tecate Pa’l Norte.

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Al momento de su fallecimiento, el grupo tenía programado un concierto a finales de este mes de septiembre en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Actualmente, ambos sospechosos se encuentran bajo custodia de las autoridades a la espera de su proceso judicial.

¿Qué pasó con Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo?

El terrible crimen se perpetró en un exclusivo complejo residencial llamado Grand Viure, situado en la zona de Bosque Esmeralda, dentro del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el ataque se registró la tarde del martes 1 de septiembre, en un lapso estimado entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m.

Los vecinos de la zona reportaron haber escuchado gritos y detonaciones, y la Policía Municipal recibió el reporte del hallazgo cerca de las 11:50 de la noche.

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Al ingresar al apartamento, ubicado en la última planta del edificio, las autoridades se encontraron con una escena devastadora. Cuatro personas y la mascota de la familia estaban sin vida.

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Las víctimas fueron identificadas como Jonathan "Honas" Meléndez, de 38 años; su esposa, Ana Paula, de 35 años, quien se encontraba embarazada (las fuentes registran entre cuatro y cinco meses de gestación); su hija de tan solo 3 años; y una joven de 21 años que laboraba como empleada doméstica en la vivienda.

Todas las víctimas, incluyendo al perro de la familia, estaban atadas con cinta adhesiva. Meléndez, su esposa e hija recibieron disparos en la cabeza (en el caso de la menor de 3 años, el disparo fue a muy corta distancia), mientras que la trabajadora del hogar fue agredida por la espalda.

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En medio de esta tragedia, hubo un milagro: el hijo mayor de la pareja, un niño de 6 años, fue encontrado con vida en el lugar del crimen. El pequeño no presentaba signos físicos de violencia ni heridas, convirtiéndose en el único sobreviviente del asalto dentro de la vivienda.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo?

La respuesta de las autoridades federales, de la Ciudad de México y del Estado de México fue coordinada e inmediata. En una operación conjunta que tomó menos de 12 horas, se logró la detención de dos sospechosos directamente relacionados con el multihomicidio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó la captura de Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’.

Si te preguntas cómo lograron entrar los atacantes a un residencial tan exclusivo, la línea de investigación de las autoridades revela una terrible traición. Según detalló García Harfuch, el detenido Diego Sebastián 'N' era socio de una de las víctimas.

Aprovechando esta relación de negocios y la extrema confianza que existía entre ambos, el sospechoso pudo acceder al domicilio sin levantar alarmas previas.

Fuentes federales informaron que la principal línea de investigación de la Fiscalía apunta al robo como el móvil principal de este crimen. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para determinar su situación jurídica.