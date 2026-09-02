Aparece nueva hipótesis sobre la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá

Las autoridades nacionales capturaron a ocho personas por la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel, de 31 años, ocurrida el pasado 21 de mayo de 2026 al interior de una vivienda en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación señaló que estas ocho personas serían integrantes del Tren de Aragua y habrían tenido participación en la muerte del docente. Siete de las capturas se realizaron en Bogotá y Pamplona, Norte de Santander, mientras que la octava persona permanecía privada de la libertad en la cárcel de La Dorada, Caldas.

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Entre los capturados se encuentra alias ‘Osmer’, señalado como presunto cabecilla y articulador de extorsiones en el suroccidente de Bogotá. También fueron detenidos dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas que, al parecer, se encargaban de la logística relacionada con el crimen del profesor.



Los señalados deberán responder ante la justicia por los delitos que les sean imputados por la Fiscalía durante las audiencias correspondientes.

¿Cuál es la nueva hipótesis sobre la muerte de Kevin Santiago Ángel?

Una de las principales hipótesis sobre la muerte del profesor de 31 años estaría relacionada con el trabajo social que realizaba con jóvenes de Kennedy. Su labor estaba enfocada en alejarlos de la delincuencia y del tráfico de estupefacientes.

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Según la Fiscalía, esta actividad habría afectado los intereses económicos del grupo delictivo que opera en esta zona de Bogotá.

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“La evidencia obtenida por la Unidad Especial de Investigación permitió conocer que la víctima habría sido asesinada por su actividad en proyectos sociales dirigidos a jóvenes de Kennedy, orientados a prevenir la criminalidad. Lo que habría generado afectaciones a los intereses ilícitos del Tren de Aragua”, detalló Andrés Escobar López, director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Sale a la luz VIDEO del momento exacto en el que sacan a Kevin Santiago en una maleta Foto: imagen de redes sociales

¿Cómo murió Kevin Santiago Ángel?

El 21 de mayo de 2026, Kevin Santiago Ángel llegó a una casa ubicada en el sector de La Rivera acompañado de una mujer que, según la investigación, se habría ganado su confianza para convencerlo de ingresar. Una vez dentro de la vivienda, el docente habría sido sometido a torturas antes de quitarle la vida.

Las cámaras de seguridad del sector registraron que, cerca de la 1:00 a. m., tres hombres salieron de la vivienda cargando con dificultad una maleta en la que se encontraba el cuerpo del joven de 31 años.

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Posteriormente, los implicados utilizaron un taxi para trasladar la maleta durante aproximadamente 10 minutos hasta un potrero de la misma localidad, donde la habrían abandonado y posteriormente le prendieron fuego.

El viernes 22 de mayo de 2026, el cuerpo del docente fue encontrado dentro de una maleta abandonada en una zona boscosa del barrio El Tintal.