Las tres pistas clave determinantes para encontrar a Michelle Dayana en Antioquia

El cuerpo de Michelle Dayana, una niña de seis años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de agosto, fue encontrado sin vida en una zona rural de Buriticá, Antioquia, el lunes 31 de agosto.

El hallazgo se produjo después de que las autoridades siguieran varias pistas durante la búsqueda de la menor, entre ellas la presencia inusual de gallinazos en una zona cercana, una blusa roja que coincidía con la descripción entregada por la familia y un video de una cámara de seguridad en el que se observa a la niña con vida.

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Cabe recordar que la familia de Michelle Dayana reportó su desaparición el 24 de agosto. Según declaró su madre, no era la primera vez que la menor se alejaba de su hogar, pues tenía la costumbre de salir de la vivienda y regresar en horas de la tarde.



Pese a esta situación, las autoridades desplegaron diferentes recursos para localizarla, entre ellos drones, guías caninos y personal de la Fuerza Pública. Finalmente, el cuerpo de la niña fue encontrado días después en una zona rural de Buriticá.

Michelle Dayana Chavarría, la niña de seis años que permanecía desaparecida desde el 24 de agosto en Buriticá, Antioquia. /Foto: redes sociales

La presencia de gallinazos fue una de las pistas

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Según informó Noticias Caracol, un hombre que se encontraba cerca de una finca ubicada a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Buriticá notó una presencia inusual de gallinazos en la zona.

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Ante esta situación, decidió alertar a las autoridades. Tras desplazarse hasta el lugar, los organismos de investigación localizaron el cuerpo de Michelle Dayana, que presentaba un avanzado estado de descomposición.

La blusa roja y el video de una cámara de seguridad

Otra de las pistas que permitió avanzar en la investigación fue la blusa roja que llevaba puesta la menor. La prenda coincidía con la descripción entregada por sus familiares tras reportar su desaparición.

Además, las autoridades conocieron un video de una cámara de seguridad instalada en un negocio de flores, en el que se observa a Michelle Dayana utilizando la misma prenda.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que, debido a las condiciones del terreno y a la distancia entre su vivienda y el lugar donde fue encontrada, sería poco probable que una niña de seis años hubiera llegado hasta allí por sus propios medios.

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Tras confirmarse el hallazgo, integrantes de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el levantamiento y la recuperación del cuerpo. Ahora, las autoridades esperan el dictamen de Medicina Legal, que permitirá establecer con precisión la causa y la fecha de la muerte de la menor.

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¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso de Michelle Dayana?

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de Michelle Dayana y avanzar en la investigación.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, decretó tres días de duelo en el departamento. La Alcaldía de Buriticá también ordenó la suspensión de las actividades culturales, sociales y educativas que estaban programadas.

El gobernador acompañó además a la familia durante la velatón realizada en homenaje a la menor. Los habitantes de Buriticá se reunieron para elevar una oración por el eterno descanso de Michelle Dayana en el Santuario San Antonio.