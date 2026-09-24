Dos fuertes temblores sacuden a Colombia en la noche de este jueves 24 de septiembre

Dos temblores fueron reportados en Colombia durante la noche de este jueves 24 de septiembre, de acuerdo con los boletines del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los movimientos telúricos tuvieron magnitudes de 4,1 y 4,0 y fueron registrados en los departamentos de Tolima y Chocó.

El primero ocurrió en inmediaciones de Chaparral, Tolima, mientras que el segundo tuvo como referencia el municipio de Istmina, Chocó.

La actividad sísmica volvió a llamar la atención de los habitantes de estas regiones, especialmente en Tolima, donde durante las últimas semanas se han registrado diferentes movimientos telúricos.



Sismo de magnitud 4,1 fue registrado en Chaparral, Tolima

El primer movimiento ocurrió a las 7:37 de la noche, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano.



El SGC reportó una magnitud de 4,1 y ubicó el epicentro en inmediaciones de Chaparral, Tolima, específicamente a 17 kilómetros de Roncesvalles.

Uno de los datos destacados del reporte es la profundidad del evento. El movimiento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, característica que puede hacer que un sismo sea percibido con mayor intensidad en zonas cercanas al punto donde se originó.

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De acuerdo con la información entregada por la entidad, el evento tuvo coordenadas de latitud 3,86 y longitud -75,63.

La ubicación señalada en el reporte corresponde a una zona del centro-occidente de Colombia, cercana a municipios como Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales, según la referencia incluida en el boletín.

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Este nuevo temblor se suma a los movimientos que han sido registrados recientemente en el municipio de Chaparral y sus alrededores, una situación que ha mantenido la atención de los habitantes de esta zona del Tolima.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-24, 19:37 hora local Magnitud 4.1, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/fSlZsTZbm7 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 25, 2026

Otro temblor fue reportado en Istmina, Chocó

Minutos después, el Servicio Geológico Colombiano publicó un nuevo boletín sobre otro evento sísmico ocurrido en el país.

En esta ocasión, el movimiento tuvo como referencia Istmina, Chocó, y alcanzó una magnitud de 4,0.

El boletín actualizado fue publicado a las 7:57 de la noche, hora local, y señaló que el sismo tuvo una profundidad de 37 kilómetros.

El SGC identificó el evento dentro de su reporte de actividad sísmica en Colombia y recordó a los ciudadanos la posibilidad de informar si sintieron el movimiento a través de su sistema de reporte.

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De esta manera, durante la noche de este jueves se conocieron dos reportes sísmicos con pocos minutos de diferencia: uno de magnitud 4,1 en Tolima y otro de magnitud 4,0 en Chocó.

Los dos movimientos fueron registrados por el Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.