Nueva EPS prende las alarmas ante nueva modalidad de estafa; así buscan engañarte

La Nueva EPS compartió por medio de su página web y redes sociales un comunicado en el que advierte de manera urgente sobre la nueva modalidad de estafa implementada por personas inescrupulosas.

Según el comunicado compartido por la entidad, personas ajenas a la operación estarían suplantando a los directivos para exigir considerables sumas de dinero.

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Estas personas realizan el envío de mensajes de texto o llamadas; en las mismas se hacen pasar por funcionarios de la entidad de salud. Su objetivo principal es contactar a los proveedores, prestadores y ciudadanos colombianos. Les prometen falsamente agilizar desembolsos o asegurar nuevos contratos de manera rápida.



En medio del comunicado informaron que una de las entidades usurpadas sin ninguna autorización fue la del Agente Especial Interventor, Dr. Roberto Solano Navarra. También estarían utilizando los nombres de otros altos directivos de la empresa, con el fin de generar confianza.

Frente a esta delicada situación, el doctor Roberto Solano Navarra se pronunció de manera contundente y clara: "Se han detectado casos en los cuales personas inescrupulosas están solicitando dinero, aparentemente con el pretexto de gestionar nuevos contratos o pagos...".

La entidad recomienda a proveedores, prestadores y la ciudadanía que se abstenga o evite realizar pagos a terceros no autorizados. Así mismo, conservar las evidencias de cualquier contacto sospechoso, con el fin de que sea reportado de manera inmediata.

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El reciente interventor recordó que no se permiten transferencias a cuentas personales, obsequios de ninguna índole para influir en los trámites o decisiones de la administración.

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Aclará que durante su administración mantendrá una estricta política de cero tolerancia frente a cualquier conducta irregular. Solano Navarra enfatizó que: "Ninguna persona está autorizada para solicitar dinero, comisiones o contraprestaciones...".

¿Cómo identificar una estafa a nombre de Nueva EPS?

De esta manera puedes identificar si estás en medio de un intento de fraude. La Nueva EPS informa que si recibes un mensaje o una llamada en la que te dicen que tienen uno o varios contactos en la entidad, ya sea para agilizar un proceso o algún trámite, y adicional a esto te exigen un pago, estás en medio de una estafa.

Recuerda que los procesos oficiales se gestionan de manera directa con las áreas correspondientes de la EPS; todos los procedimientos administrativos, contractuales y financieros se realizan únicamente por canales oficiales. Ningún intermediario tiene la facultad de acelerar los pagos en la entidad.

¿Cómo reportar una estafa relacionada con Nueva EPS?

Si recibes un mensaje o llamada de estas personas inescrupulosas, la primera recomendación de la Nueva EPS es no realizar ningún pago o transferencia. Te recomendamos no abrir ningún enlace o foto, y mucho menos entregar tus datos.

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La Nueva EPS también recomienda guardar toda la evidencia, ya sean mensajes, correos, números telefónicos y datos de cuentas bancarias que te brinden.

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Las evidencias serán fundamentales para que la entidad realice los trámites correspondientes e investigaciones internas. De ser necesario y la situación lo requiere, las evidencias deben ser entregadas a las autoridades competentes, avanzando con las acciones judiciales.

Puedes reportar estos hechos a la Línea Ética de la Nueva EPS llamando gratis al número telefónico 01 8000 113051. También puedes enviar un correo electrónico con tu denuncia a la dirección oficial registrada: lineaeticanuevaeps@pwc.com.

Este canal de atención ética funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, brindando total confidencialidad a los denunciantes.