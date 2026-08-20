¿Pagas con código QR? Bancos alertan sobre peligroso engaño que te vacía la cuenta

El peligro oculto de los códigos QR: así funciona el ‘quishing’, la estafa silenciosa que busca vaciar tus cueLos códigos QR se han convertido en una alternativa cotidiana, rápida y sumamente sencilla para realizar pagos, consultar menús en restaurantes o acceder a servicios públicos. Sin embargo, esta comodidad digital tiene un lado oscuro que debes conocer.

Diversas entidades financieras y expertos en ciberseguridad han emitido alertas urgentes ante el incremento de fraudes mediante este sistema de pago, los cuales buscan eludir las medidas de seguridad tradicionales para afectar directamente tus finanzas.

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¿Qué es el 'quishing' y cómo funciona esta estafa con códigos QR?

El término 'quishing' nace de la combinación entre el término phishing (suplantación de identidad) y los códigos QR.



Según Cloudflare, compañía líder en ciberseguridad, esta modalidad consiste en el uso de códigos QR maliciosos diseñados específicamente para vulnerar tu privacidad.



El objetivo que persiguen los delincuentes es engañarte para que visites sitios web fraudulentos o descargues contenido que contenga virus, permitiéndoles acceder a tus datos personales y financieros confidenciales.

La gran efectividad de esta estafa radica en que los atacantes aplican técnicas de ingeniería social y aprovechan la ubicación física para esquivar los filtros digitales tradicionales.

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De hecho, muchas plataformas de correo electrónico no logran detectar los enlaces dañinos que se ocultan de forma invisible dentro de las imágenes de estos códigos.

En tu vida diaria, los delincuentes operan el 'quishing' a través de dos canales principales:

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El ámbito digital: Según las advertencias del banco Santander, los delincuentes suelen enviarte correos electrónicos fraudulentos con un código QR. Se hacen pasar por empresas reales para inducirte a escanearlo y descargar archivos con virus en tu dispositivo.

Según las advertencias del banco Santander, los delincuentes suelen enviarte correos electrónicos fraudulentos con un código QR. Se hacen pasar por empresas reales para inducirte a escanearlo y descargar archivos con virus en tu dispositivo. En el espacio público (calles y comercios): Esta es la modalidad física y más silenciosa. El banco Santander advierte que los estafadores colocan pegatinas o adhesivos fraudulentos sobre los códigos QR originales en lugares públicos. Esto pasa de forma muy habitual en los menús de los restaurantes, en anuncios de publicidad exterior y, de manera muy preocupante, en los parquímetros urbanos. Al escanear el código modificado en el parquímetro, eres redirigido a una página de pago falsa pero con apariencia legítima, donde los delincuentes clonan tus tarjetas de crédito y vacían tu dinero.

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¿Cómo saber si un código QR es falso para proteger tus cuentas?

Para que no te conviertas en la siguiente víctima, la entidad financiera Nubank ha diseñado una guía detallada de prevención.

La "regla de oro" es muy sencilla: dedica al menos 30 segundos a revisar detalladamente el código QR antes de escanearlo, en especial si vas a realizar un pago o ingresar datos sensibles.

Asegúrate de prestar atención a estas señales de alerta antes de usar tu cámara:

Manipulación física del código: Toca y mira de cerca la superficie. Desconfía por completo si notas stickers torcidos, superpuestos, con los bordes levantados, de colores diferentes o que parezcan haber sido pegados recientemente sobre la superficie original. Comprueba la vista previa de la URL: Al enfocar con tu cámara, revisa el enlace que te muestra tu pantalla. Valida que corresponda al dominio web oficial de la entidad o comercio. Evita entrar si la URL contiene números inusuales, guiones sospechosos o extensiones de dominios extranjeros. Evita códigos de procedencia desconocida: Nunca escanees códigos QR que te lleguen en mensajes de texto, redes sociales o correos que no hayas solicitado. Desconfía de solicitudes excesivas: Si escaneaste el código solo para ver un menú o pagar una tarifa de parqueadero, bajo ninguna circunstancia debes ingresar contraseñas de tus cuentas, los datos completos de tus tarjetas o el código de seguridad CVV. Busca faltas de ortografía o logotipos borrosos: Si la página web a la que te lleva el QR tiene errores de redacción o logos pixelados, es una señal inequívoca de estafa.

¿Qué debes hacer si ya caíste en la trampa del código QR falso?

Si lamentablemente escaneaste un código fraudulento y sospechas que comprometiste tu información, la rapidez con la que reacciones es clave para proteger tu dinero. Los expertos aconsejan seguir estos pasos inmediatos:

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Cierra la página web de inmediato s in ingresar ningún dato adicional.

in ingresar ningún dato adicional. Comunícate urgentemente con tu entidad bancaria para bloquear tus cuentas o solicitar la reversión de las transacciones financieras que no reconozcas.

la reversión de las transacciones financieras que no reconozcas. Cambia de inmediato todas tus contraseñas, pero hazlo obligatoriamente desde un dispositivo distinto y seguro, no desde el celular que escaneó el QR fraudulento.

Ejecuta un antivirus en tu celular para asegurarte de eliminar cualquier amenaza o virus que se haya descargado en el dispositivo.

Por su parte, la Superintendencia Financiera recuerda que siempre debes verificar directamente con la entidad oficial antes de entregar información sensible.

Si se consuma el fraude financiero, debes presentar de manera imperativa una denuncia formal ante la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación, manteniendo además un seguimiento exhaustivo de todos tus movimientos bancarios durante las semanas posteriores.