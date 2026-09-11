Alerta para afiliados a Porvenir y Colfondos: inesperado cambio en ahorros para pensión

Durante este año 2026, si cotizas en un fondo privado de pensiones en Colombia —como Porvenir, Protección, Colfondos o Skandia— es muy probable que hayas escuchado sobre la marcada revaluación del peso colombiano frente a la divisa estadounidense.

A lo largo del año, el precio del dólar ha experimentado una disminución del 16,8 %, pasando de \( 3.757,08 registrados a comienzos de 2026 a \) 3.126,08 al 8 de septiembre, lo que representa una baja directa de $ 631 en la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Esta variación económica ha generado dudas entre los 9,1 millones de afiliados activos en las administradoras privadas del país, de los cuales 7,6 millones realizaron cotizaciones durante el mes de junio, según reportes de la Superintendencia Financiera.



Sin embargo, la respuesta exacta sobre si tu dinero aumentó o disminuyó no se mide directamente por la TRM del día, sino por la información detallada de tu extracto pensional.



¿Cómo afecta la caída del dólar a tu ahorro pensional en Colombia?

Para comprender cómo influye el tipo de cambio en tus ahorros, debes tener en cuenta que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) diversifican el dinero de sus afiliados en distintas alternativas de inversión.

Un análisis financiero elaborado por la firma Crowe Colombia explica que el rendimiento total de un fondo privado se divide en cuatro grandes componentes:

Desempeño de los activos en el extranjero. Conversión monetaria a pesos colombianos. Coberturas cambiarias. Inversiones locales en Colombia (tales como renta fija, renta variable y otros activos).

Cuando el peso se fortalece frente a la moneda estadounidense, una inversión realizada en dólares reduce su equivalencia monetaria al momento de convertirla a pesos.

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No obstante, los fondos cuentan con coberturas cambiarias que funcionan como una protección para amortiguar estas disminuciones.

Juan Carlos Arbeláez, socio director de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, señala que si una acción internacional gana un 10 % en dólares pero la divisa cae un 16,8 % frente al peso, el resultado teórico sin cobertura sería una caída del 8,5 % en pesos; sin embargo, gracias a las coberturas aplicadas por el fondo, este impacto se reduce o atenúa de forma parcial.

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A pesar de la contracción en la cotización del dólar, las rentabilidades de los fondos de pensiones en Colombia han mostrado cifras positivas.

Durante los doce meses terminados en junio de 2026, la rentabilidad nominal promedio fue del 15,30 % en el fondo conservador, 15,19 % en el moderado, 16,37 % en el de mayor riesgo y 14,58 % en el de retiro programado.

Estos datos evidencian que el comportamiento de los activos locales e internacionales ha compensado la desvalorización de la divisa.

¿Qué simulaciones existen sobre la pérdida o ganancia en el saldo pensional según el tipo de fondo?

De acuerdo con el informe de la Superintendencia Financiera correspondiente al mes de junio, la exposición neta a activos del exterior sin cobertura cambiaria se ubicaba en 14,7 % para el fondo conservador, 34,4 % en el moderado, 38,9 % en el de mayor riesgo y 14,4 % en retiro programado.

Si se realiza una simulación teórica e aislada —asumiendo que dichas proporciones permanecieron constantes y sin considerar el movimiento propio de cada activo ni nuevos aportes—, el efecto cambiario estimado sobre diferentes saldos acumulados sería el siguiente:

Para un saldo de $ 10 millones: el efecto cambiario teórico equivaldría a \( 247.000 en el fondo conservador, \) 578.000 en el moderado, \( 653.000 en mayor riesgo y \) 242.000 en retiro programado.

el efecto cambiario teórico equivaldría a \( 247.000 en el fondo conservador, \) 578.000 en el moderado, \( 653.000 en mayor riesgo y \) 242.000 en retiro programado. Para un saldo de $ 50 millones: la cifra teórica representaría \( 1,23 millones en el conservador, \) 2,89 millones en el moderado, \( 3,27 millones en mayor riesgo y \) 1,21 millones en retiro programado.

la cifra teórica representaría \( 1,23 millones en el conservador, \) 2,89 millones en el moderado, \( 3,27 millones en mayor riesgo y \) 1,21 millones en retiro programado. Para un saldo de $ 100 millones: el cálculo estimado se situaría en \( 2,47 millones en el conservador, \) 5,78 millones en el moderado, \( 6,53 millones en mayor riesgo y \) 2,42 millones en retiro programado.

Es indispensable aclarar que estos valores no representan una pérdida real ni sirven para determinar si una administradora tuvo mejor desempeño que otra.

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Se trata únicamente de un modelo de simulación aislado, dado que no todas las inversiones del portafolio se encuentran en dólares, los activos fluctúan de forma independiente y los aportes mensuales que realizas modifican de manera continua tu saldo final.

¿Qué debes revisar en tu extracto de pensión antes de tomar la decisión de cambiar de fondo?

Si deseas verificar la realidad de tus ahorros, el primer paso es consultar tu extracto trimestral e identificar la modalidad de fondo en la que te encuentras.

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Recuerda que el fondo conservador maneja menor exposición a variaciones fuertes, el moderado combina diversos tipos de activos, el de mayor riesgo presenta más volatilidad en busca de rendimientos a largo plazo, y el de retiro programado corresponde a quienes ya se encuentran pensionados.

Posteriormente, debes revisar cuatro datos clave en el documento:

Saldo inicial del periodo.

Saldo final.

Aportes realizados en los meses evaluados.

Rendimientos o ganancias generadas por la inversión.

Es fundamental que no confundas el crecimiento del saldo producido por tus cotizaciones mensuales con los rendimientos obtenidos por la gestión de las inversiones. En caso de tener recursos en diferentes fondos, haz el seguimiento por separado para cada cuenta.

Por otra parte, puedes solicitar a tu AFP información sobre qué porcentaje de tu portafolio estaba expuesto a moneda extranjera sin cobertura y cuánto aportaron las inversiones nacionales e internacionales al resultado global.

Finalmente, evalúa cuántos años te faltan para cumplir la edad de jubilación. Un movimiento coyuntural en la divisa afecta de manera muy distinta a una persona a la que le restan dos décadas de cotizaciones que a alguien que se encuentra cerca del retiro.

Desde la firma Crowe Colombia advierten que solicitar un traslado de fondo motivado únicamente por el precio diario del dólar puede convertir una fluctuación pasajera del mercado en una decisión desfavorable para tu patrimonio futuro.

