Festival Cordillera 2026 en Bogotá: Cierres viales y recomendaciones para asistir sin líos

Bogotá vuelve a consolidarse como escenario de grandes eventos y conciertos musicales. Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026, la capital del país recibirá a cerca de 36.000 visitantes nacionales e internacionales en el emblemático Parque Simón Bolívar para celebrar una nueva entrega del Festival Cordillera.

En esta ocasión, el evento rinde un homenaje especial a las aguas del sur y reúne a destacados exponentes de la música en español y latinoamericana.

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Además del impacto cultural, la realización de este festival proyecta generar una derrama económica para la ciudad de $ 81.601 millones de pesos. Si vas a hacer parte de esta gran experiencia, aquí encuentras los datos exactos que necesitas para planear tu visita sin ningún imprevisto.



¿Cuáles son los horarios, ubicación y artistas confirmados del Festival Cordillera 2026?

El festival se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar, ubicado exactamente en la calle 63 #60-14 en Bogotá. Durante las dos jornadas del festival (sábado 12 y domingo 13 de septiembre), la apertura de puertas al público en general está programada para dar inicio desde la 1:00 p. m.. Por su parte, el inicio del primer show en los escenarios Cordillera y Cotopaxi se tiene previsto a partir de las 2:15 p. m..



El cartel musical de esta edición 2026 incluye a figuras de trayectoria internacional y referentes del continente:

Ricky Martin

Sean Paul

Andrés Calamaro

Caifanes

Cultura Profética

Andrés Cepeda

Debido a la alta afluencia de espectadores y a que dentro del festival existen zonas que cuentan con un aforo limitado, es recomendable que te programes con tiempo suficiente para desplazarte hacia las presentaciones de tu interés.

¿Cómo ingresar al Parque Simón Bolívar y qué normas aplican en el festival?

Para garantizar un ingreso fluido y organizado, la organización definió que el acceso peatonal principal se realice por la avenida de la Esmeralda (Transversal 60, sobre el parque Virgilio Barco).

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En este punto, el equipo logístico efectúa el primer filtro de boletería para orientar a los asistentes hacia la zona correspondiente según su tipo de entrada.

Ten en cuenta que para ingresar al evento debes cumplir obligatoriamente con las siguientes pautas:

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Entrada individual: Toda persona que ingrese al recinto debe contar con su propia entrada física o digital.

Mayoría de edad: El ingreso está permitido de forma exclusiva para mayores de 18 años.

Equipos no permitidos: Queda estrictamente prohibida la entrada de cámaras fotográficas, videograbadoras y dispositivos de filmación similares.

Protección de la fauna local: Es indispensable respetar los animales que habitan en el Parque Simón Bolívar, por lo que no debes alimentar a la fauna del lugar.

Seguridad y logística: Si presencias alguna eventualidad o requieres asistencia durante las jornadas, debes dirigirte de inmediato al personal de logística autorizado.

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¿Cuáles son los cierres viales y restricciones de movilidad autorizados por el Distrito?

Con motivo de la logística y la seguridad de los peatones, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales y modificaciones en las vías perimetrales al Parque Simón Bolívar. Si te vas a movilizar por el sector, toma nota de las afecciones aprobadas:

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60: C ierre total de la calzada sur desde las 08:00 p. m. del 11 de septiembre hasta las 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Asimismo, la ciclorruta y el sendero peatonal del costado sur permanecerán cerrados desde las 00:00 horas del 12 de septiembre hasta las 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

ierre total de la calzada sur desde las 08:00 p. m. del 11 de septiembre hasta las 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Asimismo, la ciclorruta y el sendero peatonal del costado sur permanecerán cerrados desde las 00:00 horas del 12 de septiembre hasta las 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Glorieta de la avenida calle 63 con avenida carrera 60: Cierre del carril lento en la conectante de occidente a sur desde las 10:00 p. m. del 11 de septiembre hasta las 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

Cierre del carril lento en la conectante de occidente a sur desde las 10:00 p. m. del 11 de septiembre hasta las 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Avenida carrera 60 entre avenida calle 63 y avenida calle 53: Cierre total de la calzada occidental, la ciclorruta occidental y el sendero peatonal occidental desde las 00:00 horas del 12 (y 13 para la calzada) de septiembre hasta las 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

Cierre total de la calzada occidental, la ciclorruta occidental y el sendero peatonal occidental desde las 00:00 horas del 12 (y 13 para la calzada) de septiembre hasta las 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Avenida carrera 60 entre transversal 59A y avenida calle 63: Cierre total de la calzada oriente desde las 00:00 horas del 12 de septiembre hasta las 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

Cierre total de la calzada oriente desde las 00:00 horas del 12 de septiembre hasta las 06:00 a. m. del 14 de septiembre. Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A: Cierre del carril norte de la calzada norte en dos periodos: de 07:00 p. m. del 12 de septiembre a 06:00 a. m. del 13 de septiembre, y de 07:00 p. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 14 de septiembre.

Con estas medidas y recomendaciones claras, tienes las herramientas necesarias para organizar tus desplazamientos y disfrutar de las jornadas de música en Bogotá.

