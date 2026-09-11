Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿DESPEDIDO POR USAR CELULAR?
EPA COLOMBIA ESPOSADA
PALABRAS JULIANA GUERRERO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Detalles detrás de la pedida de mano de Camilo Méndez a Sara Uribe: “Fue cómo un secuestro”

Detalles detrás de la pedida de mano de Camilo Méndez a Sara Uribe: “Fue cómo un secuestro”

El cantante habló en los micrófonos de El Klub de La Kalle sobre algunos detalles de la pedida de mano que le hizo a Sara Uribe.

Camilo Méndez riendo durante una entrevista en la emisora La Kalle, con una foto insertada en la esquina que muestra la romántica propuesta a Sara Uribe entre velas y rosas.
Camilo Méndez reveló en cabina los curisosos detalles detrás de la propuesta con la que le pidió el noviazgo a Sara Uribe.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El cantautor de música vallenata Camilo Méndez habló en los micrófonos de El Klub de La Kalle y entregó detalles sobre la manera en que organizó la propuesta de noviazgo que le hizo a la modelo y presentadora Sara Uribe, la cual se volvió viral en redes sociales.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El artista, de 28 años, explicó el proceso logístico que requirió una larga jornada de preparación y recordó la expresión de la presentadora al descubrir la magnitud de la sorpresa. Tanto es así que el músico definió la estrategia previa como un “secuestro”, debido a que Sara Uribe desconocía por completo la planificación de la velada.

Últimas noticias

Mhoni Vidente con lentes y suéter a rayas haciendo una predicción, con la silueta de una mujer embarazada de fondo como referencia a una famosa pareja.
Farándula

Mhoni Vidente sorprende con predicción sobre famosa pareja que tendría su primer hijo

Sonia Restrepo eligió al nuevo cantante de La Banda del Aventurero de Yeison Jiménez
Farándula

Sonia Restrepo habló tras elección del nuevo cantante de la banda de Yeison Jiménez

Puedes leer: Así fue la primera cita de Camilo Méndez con Sara Uribe: “Sentí nervio”

A lo largo de la entrevista, los integrantes de la mesa le preguntaron al cantante si Sara tenía alguna idea de lo que iba a suceder o si pensaba que simplemente se trataba de otra reunión social.

Camilo Méndez confirmó que logró tomarla completamente por sorpresa. El cantante expresó: “No fue eso, fue un secuestro”. El intérprete de vallenato señaló que, pese a la visibilidad mediática que rodea a la pareja, asumió la organización de la sorpresa como un asunto privado. Al respecto, Méndez afirmó que “eso es algo muy personal”.

Asimismo, el cantautor justificó la dedicación que puso en los preparativos al asegurar que “eso se lo merece Sarita”.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Publicidad

¿Quién ayudó a Camilo Méndez en la preparación de la sorpresa?

Por otro lado, el cantante comentó que la organización de la sorpresa no estuvo únicamente a su cargo, sino que contó con el apoyo de personas cercanas para que todo saliera de la mejor manera.

Publicidad

Te puede interesar

Sara Uribe y Camilo Méndez envueltos en rumores de relación tras su viaje a Cartagena
Farándula

Sara Uribe rompe el silencio sobre los rumores de un posible romance con Camilo Méndez

Camilo Méndez, novio de Sara Uribe, revelando detalles de su relación y la serenata con la que conquistó a la presentadora
Farándula

Él es Camilo Méndez, el cantante vallenato que conquistó el corazón de Sara Uribe

En la planeación participaron su mánager, Daniel, y su hermano Santi, quien cumple funciones como mánager de giras y realizador de contenido audiovisual de la agrupación.

El artista relató cómo les presentó su idea a sus colaboradores: “Dani, aparte de mi mánager, y Santi, pues mi hermano es mi amigo. Entonces, obviamente, uno como que: ‘Parce, tengo esta idea, no sé cómo hacerlo’”.

A partir de ese planteamiento, su equipo asumió parte de la organización del evento con el objetivo de evitar que la presentadora descubriera los planes con anticipación.

¿La canción que Camilo Méndez le dedicó a Sara Uribe?

Sumado a esto, el cantante explicó que la formalización de su relación estuvo directamente ligada a una canción que lanzó recientemente. Camilo Méndez reveló que presentó una producción concebida especialmente para acompañar la solicitud de noviazgo.

Publicidad

Puedes leer: Karina García, con la voz entrecortada, pide oraciones por su bebé: "Desde que me pasó eso"

El compositor explicó que el inicio de esta relación también transformó su proceso de creación artística. Según detalló, anteriormente sus composiciones estaban orientadas principalmente hacia temáticas de despecho, mientras que ahora se enfoca en canciones de corte romántico.

Publicidad

Finalmente, el cantante destacó que su relación se mantiene fundamentada en principios espirituales y familiares, entre ellos la práctica de orar en pareja y la promesa de rezar el rosario diariamente.

Mira también: Detalles detrás de la pedida de mano de Camilo Méndez a Sara Uribe: “Fue cómo un secuestro”

Relacionados

Sara Uribe

Chismes de famosos