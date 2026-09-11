Detalles detrás de la pedida de mano de Camilo Méndez a Sara Uribe: “Fue cómo un secuestro”

El cantautor de música vallenata Camilo Méndez habló en los micrófonos de El Klub de La Kalle y entregó detalles sobre la manera en que organizó la propuesta de noviazgo que le hizo a la modelo y presentadora Sara Uribe, la cual se volvió viral en redes sociales.

El artista, de 28 años, explicó el proceso logístico que requirió una larga jornada de preparación y recordó la expresión de la presentadora al descubrir la magnitud de la sorpresa. Tanto es así que el músico definió la estrategia previa como un “secuestro”, debido a que Sara Uribe desconocía por completo la planificación de la velada.

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A lo largo de la entrevista, los integrantes de la mesa le preguntaron al cantante si Sara tenía alguna idea de lo que iba a suceder o si pensaba que simplemente se trataba de otra reunión social.



Camilo Méndez confirmó que logró tomarla completamente por sorpresa. El cantante expresó: “No fue eso, fue un secuestro”. El intérprete de vallenato señaló que, pese a la visibilidad mediática que rodea a la pareja, asumió la organización de la sorpresa como un asunto privado. Al respecto, Méndez afirmó que “eso es algo muy personal”.

Asimismo, el cantautor justificó la dedicación que puso en los preparativos al asegurar que “eso se lo merece Sarita”.

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¿Quién ayudó a Camilo Méndez en la preparación de la sorpresa?

Por otro lado, el cantante comentó que la organización de la sorpresa no estuvo únicamente a su cargo, sino que contó con el apoyo de personas cercanas para que todo saliera de la mejor manera.

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En la planeación participaron su mánager, Daniel, y su hermano Santi, quien cumple funciones como mánager de giras y realizador de contenido audiovisual de la agrupación.

El artista relató cómo les presentó su idea a sus colaboradores: “Dani, aparte de mi mánager, y Santi, pues mi hermano es mi amigo. Entonces, obviamente, uno como que: ‘Parce, tengo esta idea, no sé cómo hacerlo’”.

A partir de ese planteamiento, su equipo asumió parte de la organización del evento con el objetivo de evitar que la presentadora descubriera los planes con anticipación.

¿La canción que Camilo Méndez le dedicó a Sara Uribe?

Sumado a esto, el cantante explicó que la formalización de su relación estuvo directamente ligada a una canción que lanzó recientemente. Camilo Méndez reveló que presentó una producción concebida especialmente para acompañar la solicitud de noviazgo.

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El compositor explicó que el inicio de esta relación también transformó su proceso de creación artística. Según detalló, anteriormente sus composiciones estaban orientadas principalmente hacia temáticas de despecho, mientras que ahora se enfoca en canciones de corte romántico.

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Finalmente, el cantante destacó que su relación se mantiene fundamentada en principios espirituales y familiares, entre ellos la práctica de orar en pareja y la promesa de rezar el rosario diariamente.

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