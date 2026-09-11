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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así fue la primera cita de Camilo Méndez con Sara Uribe: “Sentí nervio”

Así fue la primera cita de Camilo Méndez con Sara Uribe: “Sentí nervio”

El cantante huilense pasó por El Klub de La Kalle y contó cómo fue su primera cita con la presentadora y actual novia, Sara Uribe.

Camilo Méndez en cabina de radio de La Kalle 96.9 FM hablando sobre Sara Uribe, cuya foto aparece insertada en la esquina superior izquierda.
Camilo Méndez reveló en entrevista los detalles de su primera cita con Sara Uribe y confesó los nervios que sintió al salir con la presentadora.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Durante su visita a los micrófonos de El Klub de La Kalle, el cantautor vallenato Camilo Méndez compartió detalles sobre el inicio de su relación sentimental con la modelo y presentadora Sara Uribe.

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El artista, de 28 años y oriundo de Garzón, Huila, explicó cómo se produjo el primer encuentro entre ambos y de qué manera evolucionó la comunicación hasta consolidar su noviazgo.

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Según relató durante la entrevista, el primer encuentro presencial ocurrió en un establecimiento nocturno del sector de El Poblado, en Medellín. Camilo llegó al lugar después de finalizar una presentación musical en un matrimonio privado, mientras que la presentadora se encontraba compartiendo con un grupo de amigos.

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En aquella oportunidad no hubo una conversación directa entre ambos. El cantante recordó que el acercamiento se produjo tiempo después, cuando decidió invitarla al cumpleaños de un amigo en Cartagena. “Ese día no pasó nada, la verdad, o sea, nada. Y ya cuando hubo como acercamiento, acercamiento, fue una vez que la invité a unos cumpleaños de un amigo en Cartagena”, explicó.

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Sin embargo, Camilo Méndez reveló que el primer contacto se dio a través de Instagram. Al recordar el momento en que tomó la iniciativa para extenderle la invitación al viaje, el músico reconoció que sintió algunos nervios. “Siempre está el nervio, ¿no? Si no, como la vaina de uno estar como blindado”, comentó el compositor.

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El compositor reflexionó sobre las barreras emocionales que suelen existir al momento de iniciar una relación y aseguró que su romance con Sara Uribe “llegó cuando tenía que llegar”. Además, destacó que actualmente se encuentra muy feliz de compartir su vida con la presentadora.

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¿Qué más comentó Camilo Méndez sobre su relación con Sara Uribe?

Durante la entrevista, el cantautor también habló sobre los detalles con los que logró conquistar a Sara Uribe y desmintió la idea de que se necesita una gran cantidad de dinero para enamorar a una figura pública.

Méndez aseguró que sus demostraciones de afecto estuvieron relacionadas con pequeños gestos y detalles tradicionales. Entre ellos, mencionó uno de los gustos particulares de la presentadora, cómo es la mazamorra y el bocadillo.

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Además, contó que otros detalles, como chocolates y arepas, también hicieron parte de la manera en que buscó conquistarla.

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El músico destacó que “las cosas más bonitas son los pequeños detalles”, en contraste con la percepción de que las relaciones están determinadas principalmente por aspectos económicos.

La consolidación del noviazgo también estuvo acompañada por la música. Méndez contó que formalizó su petición de noviazgo a través de una canción y reveló que su más reciente sencillo tuvo como inspiración directa a la presentadora.“La musa de inspiración sí fue Sarita de esa canción, 100%”, afirmó.

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Asimismo, confirmó que la relación cuenta con la aprobación de sus respectivas familias y que ya ha compartido con algunos de los familiares de Sara, entre ellos su madre, su hermano Mateo y su padre.

Finalmente, el artista reveló que ambos comparten una disciplina espiritual basada en la oración en pareja, una práctica que, según contó, hace parte de su relación.

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