Fundador del Circo Hermanos Gasca enfrenta complicaciones de salud: "Recen por mi papá"

El fundador del reconocido Circo Hermanos Gasca, Martín Fuentes Gasca, fue llevado por urgencias a un centro médico en Santander, tras sufrir quebrantos de salud. El hecho ocurrió mientras la famosa carpa se encontraba cumpliendo una gira en la ciudad de Bucaramanga.

Raúl Gasca, hijo del fundador, anunció este suceso durante una presentación en el circo; adicionalmente, compartió el video por medio de sus redes sociales. El artista explicó que su progenitor tuvo un malestar repentino y pasó una noche muy complicada antes de ser trasladado.

Puedes leer: ¿Recuerdas Vecinos? Ella es la actriz que encontró el amor con uno de los Hermanos Gasca



Ante las complicaciones de salud, la familia decidió llevarlo de manera inmediata al centro médico. Las palabras utilizadas por Raúl Gasca fueron: “Anoche mi papá, nuestro padre, pasó una mala noche y se levantó complicado de salud. Fuimos hoy en la mañana al Hospital”.



Los hijos del fundador del Circo Hermanos Gasca (Raúl, Martín, Juan) y su padre en primer plano. El circo enfrenta cambios debido a la salud del fundador Foto: @juan_cebolla

¿Dónde está hospitalizado Martín Gasca y cuál es su estado de salud?

Raúl explicó en el mismo anuncio que el creador circense se encontraba bajo observación en el Hospital Internacional de Colombia, ubicado en Piedecuesta. Sin embargo, no dio a conocer un diagnóstico específico, pero aseguró que su estado de salud no era de gravedad.

Publicidad

También agradeció por el manejo profesional brindado por el personal de salud del centro asistencial. Al respecto, manifestó textualmente: “Gracias al Hospital Internacional de Colombia porque se movieron rápido para saber qué tiene. Gracias a Dios no es muy grave, pero debe permanecer en la clínica”.

Para la familia es importante la presencia del fundador; por tal motivo, el circense expresó: “Son momentos muy complicados para nuestro circo, porque el pilar más grande que tenemos en nuestras vidas y el pilar más grande”.

Publicidad

En medio de sus palabras, el artista pidió el apoyo de todo su público. En su mensaje puntualizó: "Si ustedes creen o no creen, o en lo que crean, no importa. Recen por mi papá. Se los pido de corazón para que vuelva a su Circo Gasca y esté con sus hijos".

¿Qué pasará con las funciones del Circo Hermanos Gasca en Bucaramanga y Cúcuta?

La repentina emergencia médica modificó drásticamente la agenda de las presentaciones que tenían programadas. La gira por Bucaramanga terminaba el pasado lunes y ya estaba todo listo para viajar a Cúcuta, en Norte de Santander, donde tenían previstas sus próximas presentaciones.

Puedes leer: El inesperado giro internacional del Desafío de Caracol que cambiará el reality para siempre

Sin embargo, el viaje fue suspendido con el fin de acompañar a su padre. Sobre la situación, Martín Gasca explicó la postura que adoptaron. Él señaló lo siguiente: “Mi padre se sintió mal, pasó muy mala noche, lo dejaron internado y no nos vamos a ir a Bucaramanga dejando a mi papá aquí”.

En medio de la angustia, el equipo tomó la decisión de rearmar las estructuras que ya estaban desmontando. Raúl afirmó las enseñanzas que les inculcó Martín Fuentes Gasca:

Publicidad

“Nuestro padre siempre nos ha enseñado que, a pesar de todo, el show debe continuar. Para nosotros es muy duro, pero él siempre nos ha enseñado que, a pesar de todo el circo y el show, debe continuar”.

Juan Cebolla Gasca también se pronunció frente a la situación: "Surgió una situación familiar de salud completamente inesperada... No estaba planeado, pero a veces la vida cambia los planes", también informó que retomarán funciones este jueves 10 de septiembre a las 7:30 pm.

Publicidad

Hasta el momento se conoce que El Circo Hermanos Gasca extenderá las funciones en Santander aproximadamente por una semana más. Entre tanto, las presentaciones previstas en Cúcuta, donde tenían nueve fechas y carpas armadas, quedaron aplazadas hasta verificar la completa mejoría de Martín.

Los artistas reiteraron su gratitud hacia el público santandereano por el apoyo brindado. Con las siguientes palabras: “Gracias, Bucaramanga, gracias por tanto cariño. Aquí seguimos”. Las funciones seguirán mientras evoluciona la salud.