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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jessica Bohórquez habla de delicado y peligroso momento con seguidor; terminó siendo víctima

Jessica Bohórquez habla de delicado y peligroso momento con seguidor; terminó siendo víctima

La presentadora utilizó sus redes sociales para contar la incómoda situación que vivió con un seguidor y cómo el encuentro llegó a generar preocupación.

La presentadora Jessica Bohórquez luciendo un blusa sin mangas y aretes dorados mientras posa de noche en una calle colonial.
Jessica Bohórquez encendió las alarmas al denunciar que están suplantando su identidad en redes sociales.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Jessica Bohórquez, reconocida presentadora colombiana, hizo una fuerte denuncia sobre la existencia de cuentas que utilizan su nombre e imagen sin autorización. La situación generó un momento de incomodidad durante una jornada de grabación, luego de que un seguidor llegara al lugar convencido de que había mantenido una conversación con ella a través de redes sociales.

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La presentadora contó que, antes de iniciar una nueva jornada del programa ‘Ciclovía’, espacio en el que interactúa con ciudadanos durante la ciclovía de Bogotá, vio cómo un hombre se acercó con un ramo de flores. Inicialmente, Bohórquez interpretó el gesto como una muestra de afecto por parte de la audiencia del programa.

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Sin embargo, la situación comenzó a tornarse incómoda cuando el hombre le manifestó que tenía la intención de esperarla hasta finalizar la grabación para compartir un momento a solas con ella. Además, le entregó una botella de vino y continuó insistiendo en la posibilidad de tener una cita.

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“Durante todo el programa estaba muy cerca, claramente ya me empecé a sentir incómoda”, señaló la periodista. Ante la persistencia del hombre, Bohórquez decidió hablar con él para entender qué estaba ocurriendo.

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¿Qué descubrió Jessica Bohórquez sobre el seguidor?

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Una vez terminó su jornada laboral, la presentadora conoció la razón por la que el hombre se había acercado. Este le mostró una conversación que había mantenido con un perfil falso que utilizaba el nombre, fotografías recientes y detalles de la vida pública de Bohórquez.

De acuerdo con el relato de la presentadora, la cuenta no solo lo había animado a acercarse al lugar donde se realizaba la grabación, sino que también le enviaba fotografías y hacía referencia a supuestos encuentros en lugares privados.

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“Me mostró la conversación y efectivamente es un perfil falso donde le dice que no tenga miedo de acercarse a mí, que tranquilo... le manda fotos. Yo le dije: ‘No, esa no soy yo. Ese no es mi perfil, es un perfil falso, hay que denunciarlo’ (...) Es este perfil que les estoy mostrando en pantalla. Y también le dice que se vean. Es más, alcancé a leer algo sobre un apartamento. No sé si lo estaba citando en un apartamento, pero es algo muy grave”, aseguró.

Tras aclarar la situación, el hombre comprendió que había estado hablando con una cuenta que no pertenecía a Jessica Bohórquez y finalmente se retiró del lugar.

La advertencia de Jessica Bohórquez en redes sociales

Después de contar lo ocurrido, la presentadora aprovechó sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre los riesgos de interactuar con cuentas que utilizan fotografías, nombres o información de otras personas.

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Jessica Bohórquez aseguró que desconoce quién está detrás de los perfiles falsos y cuáles serían sus verdaderas intenciones. Sin embargo, confirmó que ya inició las acciones legales correspondientes ante las autoridades para denunciar la situación y evitar que otras personas puedan ser engañadas.

Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores para que verifiquen la identidad de las personas con las que interactúan en redes sociales y no confíen únicamente en el contenido o las fotografías de una cuenta.

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“No crean todo lo que ven. Desafortunadamente, gente mala. Legalmente yo también estoy realizando las acciones pertinentes. Por favor, tengan mucho cuidado”, concluyó.

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