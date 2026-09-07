Ana del Castillo sorprende con su rutina de ejercicios en las primeras semanas de embarazo

Ana del Castillo volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales, luego de compartir la rutina de ejercicios que realiza en el gimnasio durante esta nueva etapa de su vida.

En el video publicado por la cantante vallenata se pueden observar los movimientos y ejercicios que realiza durante sus entrenamientos. Allí, manifestó que mantendrá la actividad física durante el periodo de gestación. “Ni preñada hay obstáculo para entrenar”, se escucha decir a la artista en la grabación.

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Asimismo, Ana del Castillo aclaró que sus rutinas deportivas estarán alineadas con las recomendaciones de los especialistas médicos, con el propósito de cuidar su bienestar y el de su bebé. Además, en la descripción de la publicación compartió los ejercicios que realiza en el gimnasio.



Por otro lado, respecto a sus compromisos artísticos y futuras presentaciones en vivo, la cantante aún no ha confirmado si continuará con su agenda de conciertos con normalidad o si hará una pausa temporal en los escenarios durante el embarazo.

¿Cómo anunció Ana del Castillo su embarazo?

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Para anunciar su embarazo, Ana del Castillo eligió como escenario la célebre estatua del cacique de La Junta, Diomedes Díaz, ubicada en Valledupar. Este monumento es conocido entre los habitantes de la región por las creencias populares que le atribuyen supuestos poderes relacionados con la fertilidad.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la artista vallenata expresó su emoción a través de un mensaje en el que habló sobre su anhelo de convertirse en madre:

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“Érase una vez una muchacha que soñaba con ser mamá, un sueño gigante que solo DIOS podía cumplir”, mencionó la cantante.

Ana del Castillo anunció en sus redes sociales que espera a su primer hijo y aún no ha revelado quién es el padre del bebé. /Foto: Instagram Ana del Castillo

Tras la revelación, diferentes figuras del mundo del entretenimiento, entre ellas Orlando Liñán, Yaya Muñoz, Aria Vega, Valentino Lázaro, Laura de León, Carolina Sabina y Viña Machado, le enviaron mensajes públicos de felicitación y buenos deseos.

¿Cómo se llamará el hijo de Ana del Castillo?

Días después de anunciar su embarazo, la cantante sorprendió a sus seguidores al revelar de manera informal el nombre de su primer bebé. La noticia no se dio mediante un comunicado oficial, sino que surgió a través de las historias de su cuenta de Instagram.

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El bebé se llamará Noa. El nombre se conoció luego de que una allegada de la artista publicara una fotografía junto a ella acompañada del mensaje “Soy tía de Noa”, al que Ana del Castillo reaccionó.

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Posteriormente, la cantante también compartió una fotografía en la que aparecía brindando con una taza y escribió: “¡Salud por Noa!”, reforzando la información sobre el nombre que eligió para su bebé.

Hasta el momento, Ana del Castillo ha mantenido en reserva la identidad del padre de su hijo, situación que ha generado diversas especulaciones entre sus seguidores en redes sociales.