La canción de Proyecto Uno para dedicarle a ese amigo 'gurrero' en las fiestas

Seguro que más de una vez has bailado con energía en una discoteca este clásico indiscutible del merengue. Sin embargo, detrás del ritmo contagioso de "Yo no soy grillero" de Proyecto Uno, se esconde un significado divertidísimo y cómico que muchos suelen pasar por alto en medio de la euforia de la rumba.

La canción relata las desventuras de ese amigo que, estando sobrio, se cree el conquistador indomable de la pista, pero que al beber de más termina cometiendo divertidas equivocaciones de las que luego prefiere huir para no enfrentar las burlas.

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¿Qué significa ser "grillero" o "gurrero" en la fiesta y en la canción?

Para entender el tema, primero debemos definir la jerga. En Colombia, el término "grillero" o "gurrero" posee una carga muy particular y divertida.

Por un lado, se utiliza para referirse a esa persona que suele salir con parejas que físicamente no son consideradas agraciadas por los demás.

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Por otro lado, apunta de forma directa a ese fiestero empedernido que no puede vivir sin estar de fiesta en fiesta y consumiendo licor los fines de semana.

El protagonista de la canción de Proyecto Uno cumple a la perfección con este perfil. El tema abre con una auténtica declaración de amor a la rumba:

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"Mi vida es mi corazón. Mi vida es mi corazón. Mi corazón es la rumba...".

Aunque promete mantener la cordura cantando en una mezcla de español e inglés —muy característica del estilo neoyorquino de la banda— e intenta autoconvencerse de que no se emborrachará, todos sabemos que esa promesa se rompe rápido.

Es ahí donde el alcohol altera la percepción visual del protagonista, dando pie al icónico coro:

"No hay mujeres feas hay coco loco. No hay mujeres feas hay poco alcohol. Chicas todas tan buenas cuando yo tomo".

La genialidad de la letra plantea un diálogo sumamente cómico entre el borracho optimista y la cruda realidad que le cantan sus propios amigos en su cara.

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Mientras él asegura emocionado haber visto una "princesa" en medio de la pista de baile, sus amigos le bajan los humos respondiéndole con voz grave: ¿Y viste tu princesa la chica más feíta?

Al final, en medio de la borrachera extrema, el hombre pierde toda coordinación motora y, al darse cuenta del desastre, intenta culpar al licor diciendo "El alcohol está hablando" para defenderse de las burlas.

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¿Cuál es la historia real detrás de "Yo no soy grillero" de Proyecto Uno?

Detrás de este divertido relato de fiesta no solo hay ficción, sino una historia real. El cantante del grupo, Magin Kan, se inspiró en un personaje real de la noche neoyorquina llamado Aníbal.

De hecho, en la letra le dedican directamente el tema con la frase: "Para el ciclón del Caribe y su coronel Aníbal".

Resulta que "El Ciclón del Caribe" era un bar dominicano ubicado en Nueva York donde solían poner mucho merengue y música del momento. En ese lugar, Aníbal era un cliente muy conocido por estar siempre de fiesta y por las particulares chicas con las que salía.

Como parte de este chiste y sátira romántica, la canción simula una etapa romántica donde los "grilleros" le cantan a su pareja con el sonido de un grillo de fondo (cric cric cric), diciéndoles "You look good you so fine" para inmediatamente proponerles usar "una bolsita o una fundita para cubrirles la cabeza".

Para cerrar la broma por todo lo alto, el tema de Proyecto Uno nos regala una escala que asocia la cantidad y tipo de bebida con famosas estrellas del espectáculo de la época, demostrando cómo cambia la percepción según los tragos:

Un poquito de cerveza hace que la pareja se parezca a Gloria Estefan.

Un traguito de ron la hace ver como Sharon Stone.

Un poquito de ginebra la asemeja a Madonna.

Un vinito tinto la transforma en Janet Jackson.

Cinco copas de champagne equivalen a verla como Bibi Gaytán.

Una botella de aguardiente la hace lucir como Shakira.

Dos botellas de whisky la igualan a Paulina.

Tres botellas de tequila la vuelven idéntica a Thalía.

Al final, este himno nos enseña, entre risas y bailes contagiosos, que el verdadero "grillero" es aquel que no le teme a la rumba ni a reírse de sus propias y divertidas locuras al amanecer.

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