Yelsid se convierte en 'El último romántico’; un paso entre balada, nostalgia y despecho

La balada y la música romántica han marcado a varias generaciones con canciones que hablan de amor, nostalgia, desamor y despedidas. Ese repertorio, que permanece vigente en la memoria de muchos oyentes, ahora vuelve a ser revisitado por el artista colombiano Yelsid, quien tomó diez de estos clásicos para darles una nueva interpretación.

El resultado es ‘El último romántico’, un álbum en el que el cantante retoma canciones como Paisaje, Cóncavo y Convexo, He renunciado a ti, Ya lo sé que tú te vas y Otro ocupa mi lugar, entre otras piezas reconocidas de la música romántica en español.

La producción también incluye Una noche más, Frente a frente, Más que un loco, Memorias y Amor no me ignores, completando un repertorio de diez canciones que han hecho parte del cancionero romántico latinoamericano.



Con este trabajo, Yelsid se acerca a un género diferente al que ha desarrollado en buena parte de su trayectoria y lleva estas composiciones a una interpretación propia. El álbum gira alrededor de temas como el amor, la nostalgia y el despecho, elementos que han caracterizado históricamente a la balada.



La propuesta audiovisual que acompaña el proyecto fue grabada en Medellín y toma como referencia la estética de los programas musicales de televisión de los años 80. La producción recrea algunos elementos visuales de esa época, como escenarios de gala, iluminación cálida, micrófonos clásicos y una orquesta sobre el escenario.

Más allá de las nuevas versiones, el proyecto plantea un acercamiento de Yelsid a canciones que forman parte de la memoria musical de distintas generaciones. La intención es conservar el carácter romántico de las composiciones mientras incorpora su propia interpretación y sonido.

‘El último romántico’ está compuesto por las diez canciones mencionadas y cuenta además con piezas audiovisuales asociadas al repertorio. Tanto el álbum como sus videos se encuentran disponibles en plataformas digitales de audio y video.

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Más que presentar canciones inéditas, el proyecto parte de composiciones conocidas para construir una nueva lectura a través de la voz del artista colombiano.

La puesta en escena utiliza elementos asociados con la época de los 80, como micrófonos clásicos, iluminación cálida y una formación de orquesta que recrea el ambiente de las antiguas presentaciones musicales televisadas.