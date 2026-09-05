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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Carín León hizo historia en Las Vegas: fue el primer latino en cantar en la Sphere

Carín León hizo historia en Las Vegas: fue el primer latino en cantar en la Sphere

Carín León hizo historia en Las Vegas al convertirse en el primer latino en presentarse en la Sphere, donde además logró un sold-out.

Carín León hizo historia en Las Vegas
Carín León hizo historia en Las Vegas
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Carín León convirtió su llegada a Las Vegas en un momento histórico para la música latina. El cantante mexicano se presentó por primera vez en la Sphere y se convirtió en el primer artista latino en actuar en este reconocido recinto, además de conseguir un sold-out durante su debut.

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El concierto, realizado el 5 de agosto de 2026, hizo parte de una residencia limitada de siete presentaciones que el artista tiene programadas en Las Vegas. La serie se extenderá hasta el 13 de septiembre y tendrá lugar durante un periodo en el que la ciudad también se prepara para las celebraciones de las Fiestas Patrias Mexicanas.

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La primera noche tuvo varios momentos especiales, pues Carín León no llegó solo al escenario. El cantante compartió parte de la presentación con reconocidos artistas de diferentes géneros, demostrando que su música puede moverse entre distintas propuestas.

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Carín León sorprendió con invitados de lujo

Uno de los momentos más llamativos de la noche ocurrió cuando apareció Cody Johnson, estrella de la música country, para interpretar junto a Carín León la canción bilingüe “She Hurts Like Tequila”.

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La colaboración permitió que el público escuchara en vivo una de las canciones que ambos artistas han trabajado juntos, mezclando elementos de la música mexicana con el sonido country.

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Pero las sorpresas no terminaron allí. Desde México también llegó Jorge Medina, reconocido cantante de banda, quien se sumó a la celebración de esta primera presentación del mexicano en la Sphere.

Otro de los encuentros que llamó la atención fue el de Carín León con The Warning, agrupación de rock integrada por las hermanas Villarreal Vélez.

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El artista había colaborado con ellas en febrero de 2026 en el sencillo “To Be Loved”, pero esta presentación tuvo un detalle especial: fue el debut en vivo de esa colaboración.

La canción, interpretada en inglés, permitió mostrar una faceta diferente de Carín León y puso nuevamente sobre el escenario la capacidad del cantante para moverse más allá de la música en español.

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Una presentación diseñada para la Sphere

Para llegar a uno de los recintos más llamativos de Las Vegas, Carín León no se limitó a trasladar su espectáculo habitual.

El cantante presentó una versión transformada de su MUDA Tour 2026, con una puesta en escena creada para aprovechar las características tecnológicas de la Sphere.

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Uno de los elementos principales fue la enorme pantalla LED que rodea al público y permite crear una experiencia visual completamente inmersiva.

El recinto también cuenta con Sphere Immersive Sound, un sistema de audio diseñado específicamente para conciertos y que busca ofrecer una experiencia sonora de alta precisión para quienes están dentro de la sala.

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Con estos recursos, la presentación llevó la música de Carín León a un formato diferente, combinando sus canciones con imágenes y elementos visuales adaptados al espacio.

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