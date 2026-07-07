Alerta por nueva modalidad de estafa; así roban tus ahorros mediante falsa entrevista

Si buscas empleo en redes sociales, ten mucho cuidado con los mensajes que recibes. Los ciberdelincuentes diseñan trampas muy sofisticadas que aprovechan tus ilusiones profesionales. Esta nueva estafa busca robarte tus datos y el dinero de tus cuentas bancarias.

Todo empieza con un contacto inesperado por WhatsApp o LinkedIn donde elogian tu gran perfil. El supuesto reclutador te ofrece una vacante con un sueldo muy alto para llamar tu atención. Te piden entrar a un enlace para agendar tu entrevista o actualizar tus datos personales.

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Aparentemente todo parece normal durante la primera charla que sostienes con el falso experto. Estos criminales suplantan a compañías muy reconocidas para generar confianza en la red. Buscan atrapar a quienes desean mejorar sus condiciones laborales en el país ahora.



Para realizar la supuesta videollamada, te solicitan descargar un programa que parece muy útil. Sin embargo, ese archivo es un malware que infecta tu dispositivo de manera inmediata. También pueden usar sitios web falsos que imitan perfectamente a los portales oficiales.

El verdadero peligro no es solo perder la opción de trabajo, sino el daño tecnológico total. Tras abrir el vínculo, el virus espía se instala en tu computador o teléfono móvil. Este software malicioso concede a los atacantes el control remoto de todo tu aparato.

Con ese acceso, los delincuentes interceptan cada mensaje de texto con códigos de seguridad. Logran rastrear las contraseñas guardadas en tu navegador para entrar a tus aplicaciones. Así monitorean tus movimientos financieros sin que notes la intrusión ilegal pronto.

En pocos minutos, los atacantes entran a tus billeteras digitales y vacían cada centavo real. Te dejan sin el dinero que tenías ahorrado y sin el empleo que soñabas conseguir pronto. El impacto financiero es devastador para los colombianos que caen en este engaño digital.

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¿Cómo identificar y evitar una estafa de oferta de trabajo falsa?

Debes estar atento a las señales de alerta como correos que no coinciden con la firma real. Desconfía si te presionan para actuar con mucha rapidez o si el enlace parece sospechoso. Una empresa seria jamás te pedirá datos bancarios privados antes de contratarte de verdad.

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Es fundamental verificar siempre la existencia de la oferta en la web oficial de la marca. Si la vacante no aparece publicada allí, es muy probable que te encuentres ante un fraude. Los criminales aprovechan la necesidad de la gente para lanzar campañas creíbles.

Varios expertos aconsejan no descargar ningún archivo de origen desconocido. Tampoco debes pulsar vínculos que lleguen por medios informales como chats privados. La precaución es tu mejor arma para evitar ser la siguiente víctima de estos robos.

Mantener tu sistema operativo actualizado permite corregir fallos que los ladrones usan. Activar la verificación en dos pasos añade una capa de seguridad extra a tus cuentas. Estos pequeños ajustes técnicos dificultan el acceso de los ciberdelincuentes.

Desconfía plenamente de las propuestas que elogien tu perfil de una forma muy exagerada. Si te contactan sin que hayas aplicado, actúa con mucha cautela ante cada paso del proceso. Valora tu privacidad digital por encima de cualquier promesa de sueldo millonario.

Si recibes una comunicación sospechosa, abstente de interactuar y bloquea el número de una. Reporta el caso ante los canales de denuncia de la Policía Nacional para ayudar a otros. Compartir esta información con conocidos evita que más gente caiga en el engaño.

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Las empresas formales tienen protocolos estrictos que respetan tu intimidad como aspirante. Realizan los contactos por canales institucionales y correos con dominios propios. Nunca usan cuentas gratuitas para coordinar entrevistas de trabajo tan importantes ahora.

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