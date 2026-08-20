Imprevisto que tu empresa está obligada a pagarte sin excusas, según Ministerio del Trabajo

Si alguna vez te has enfrentado a un imprevisto en casa, como la enfermedad o la hospitalización de un familiar, es muy probable que te hayas hecho la pregunta que a todos nos preocupa: ¿me van a descontar este día de mi sueldo?

En Colombia, una gran parte de los trabajadores desconoce las garantías laborales que los protegen hasta que se ven obligados a atender una urgencia personal de forma directa.

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La buena noticia es que la legislación y las altas cortes te respaldan para que no tengas que elegir entre cuidar a los tuyos y proteger tu bolsillo.



La licencia por calamidad doméstica es un mecanismo legal sólido que obliga a las empresas a autorizar tus ausencias justificadas sin afectar tu salario, siempre y cuando se cumplan las condiciones de ley.

Aquí te explicamos detalladamente cómo funciona y bajo qué normas puedes exigir este derecho irrefutable.

¿Qué es la calamidad doméstica según el Código Sustantivo del Trabajo?

Para entender tus derechos, primero debes saber qué se considera exactamente una calamidad doméstica en el entorno laboral colombiano.

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Se define como una situación imprevista, grave y ajena a la voluntad del trabajador, que afecta directamente a su núcleo familiar y que hace completamente imposible que este pueda cumplir con sus labores de forma normal.

No se trata de cualquier inconveniente menor, sino de verdaderas situaciones de fuerza mayor.

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Circunstancias críticas como las hospitalizaciones de urgencia, enfermedades graves de un familiar cercano o eventos de fuerza mayor que exigen tu presencia inmediata son los casos típicos que, al estar debidamente documentados y justificados, activan este derecho automáticamente.

Un ejemplo claro de esto ocurrió tras la consulta de una empleada que tuvo que ausentarse para acompañar a su hijo en una hospitalización imprevista.

Ante su duda sobre si podía mantener su sueldo completo, el Ministerio del Trabajo ratificó que, en situaciones así, la licencia remunerada es un derecho que las empresas deben garantizar obligatoriamente. Recuerda que esto no es un favor ni un gesto de buena voluntad de tu empleador; es una obligación legal y constitucional.

No respetarla expone a las empresas a serias sanciones y vulnera tus derechos fundamentales.

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¿Las empresas están obligadas a pagar el salario completo por calamidad doméstica?

Sí, las compañías en Colombia están obligadas a responder y no pueden descontar de tu salario los días de ausencia por esta causa.

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El sustento legal se encuentra en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), que detalla las "obligaciones especiales del empleador".

En su numeral 6, la ley exige explícitamente al empleador conceder las licencias necesarias en caso de grave calamidad doméstica que haya sido debidamente comprobada.

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Además, este derecho cuenta con un robusto blindaje jurisprudencial. El Ministerio del Trabajo emitió su concepto basándose directamente en la Sentencia SL17368-2015 de la Corte Suprema de Justicia y en la Sentencia T-460 de 2018 de la Corte Constitucional.

Estas decisiones judiciales ratifican que el empleador debe otorgar una licencia paga mientras superas la calamidad familiar.

Asimismo, la Corte Constitucional determinó que la separación temporal de tus funciones por este motivo no rompe bajo ninguna circunstancia el vínculo laboral o contractual que tienes con la empresa.

¿Cómo se define el tiempo de duración de esta licencia remunerada?

Dado que las emergencias familiares son variadas e impredecibles, la Corte Suprema de Justicia aclaró en su jurisprudencia que el concepto de "calamidad doméstica" es general, ya que resulta imposible detallar en una norma escrita la lista interminable de sucesos graves que le pueden ocurrir a una persona.

Por esta razón, el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el Reglamento Interno de Trabajo de cada empresa debe regular y señalar de manera clara las condiciones, requisitos y plazos específicos bajo los cuales se concederán estos permisos.

En la práctica diaria, tú y tu empleador deben mediar para acordar un tiempo justo para ambas partes, permitiendo que atiendas la emergencia sin afectar injustamente el funcionamiento general de la compañía.

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Es importante que diferencies esta licencia de otros permisos obligatorios incluidos en el artículo 57 del CST, como la licencia de maternidad (que debe iniciarse obligatoriamente una o dos semanas antes del parto), las licencias para ejercer el derecho al voto, o la licencia de 10 días hábiles para el cuidado de la niñez, diseñada específicamente para padres o custodios de menores que padecen enfermedades terminales o cuadros severos por accidentes graves.

En el caso de la calamidad doméstica general, la clave es siempre actuar con honestidad, avisar oportunamente y presentar las pruebas correspondientes para asegurar que tu salario llegue completo.