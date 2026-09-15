La técnica poco conocida para evitar las llamadas spam; no es cambiar de número

Las llamadas spam representan una de las principales molestias en la comunicación móvil contemporánea, debido a su alta frecuencia y a que suelen realizarse masivamente desde números desconocidos.

Esta problemática no solo genera una constante pérdida de tiempo, sino que también interrumpe actividades cotidianas como el trabajo, el descanso o los momentos en familia.

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Más allá del fastidio habitual, estas llamadas representan un riesgo potencial, ya que pueden convertirse en la puerta de entrada a posibles intentos de fraude y estafa. Ante este tipo de situaciones, expertos destacan la importancia de dejar hablar primero a la otra persona y evitar proporcionar información personal.



En la mayoría de las ocasiones, quienes responden descubren que se trata de promociones comerciales o mensajes automatizados.

La técnica para evitar las llamadas spam

Ante esta situación, diversos usuarios buscan alternativas sencillas para reducir el volumen de este tipo de llamadas. Una de las recomendaciones compartidas por el portal especializado RedesZone consiste en utilizar una segunda línea móvil, ya sea mediante una tarjeta SIM física o una eSIM.

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Esta estrategia se basa en segmentar el uso del número de teléfono según el tipo de servicio. La línea secundaria puede utilizarse para registrarse en plataformas de comercio electrónico, aplicaciones de domicilios, concursos y cualquier otro servicio digital que solicite un número de contacto.

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Mientras tanto, la línea principal se reserva estrictamente para comunicaciones con entidades bancarias, asuntos laborales, familiares y contactos cercanos.

Al aplicar esta diferenciación, si la línea secundaria llega a formar parte de bases de datos comerciales o comienza a recibir contactos no deseados, el número principal se mantiene protegido y libre de interrupciones constantes.

Además, esta técnica permite identificar con mayor facilidad cuándo una empresa o plataforma digital podría haber compartido la información con terceros, ya que las comunicaciones publicitarias terminarán llegando directamente al número secundario utilizado para esos registros.

Otras recomendaciones contra las llamadas spam

Nicolás Vargas, representante de la plataforma Truecaller, junto con el Centro Cibernético de la Policía Nacional, habló en Noticias Caracol sobre algunas recomendaciones para evitar este tipo de situaciones y sugirió instalar aplicaciones de identificación de llamadas, las cuales permiten detectar y filtrar números sospechosos o de carácter comercial.

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Asimismo, destacó la importancia de no compartir información sensible durante una llamada. Datos como el número de documento de identidad, claves bancarias, información de tarjetas de crédito o códigos de verificación (OTP) nunca deben suministrarse por teléfono.

Según el más reciente informe de Truecaller, durante el primer semestre de 2026 los usuarios en Colombia recibieron 576 millones de llamadas spam, lo que representa un incremento del 21 % frente al mismo periodo de 2025.