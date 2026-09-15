DIAN fija fechas límite en septiembre para declarar renta; podrías pagar multa

El calendario tributario estipulado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la declaración de renta de personas naturales se encuentra en plena ejecución.

Desde el pasado 12 de agosto y hasta el próximo 26 de octubre de 2026, más de siete millones de colombianos están llamados a reportar sus ingresos, gastos, propiedades, consumos y transferencias realizadas durante el año gravable 2025.

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Es muy importante que tengas claro que no todas las personas naturales están obligadas a realizar este trámite, y declarar no significa obligatoriamente que debas pagarle dinero a la entidad tributaria.



Asimismo, aunque la DIAN suele enviar notificaciones por correo electrónico para avisar a quienes deben adelantar el proceso, no recibir este mensaje no significa que estés exento de cumplir la obligación.

Por ello, debes verificar directamente los topes e ingresos establecidos y el cronograma oficial según los últimos dígitos de tu documento.

¿Qué cédulas deben declarar renta ante la DIAN del 14 al 18 de septiembre?

Si tu cédula de ciudadanía o Número de Identificación Tributaria (NIT) termina en los dígitos comprendidos entre el 45 y el 54 (sin tener en cuenta el dígito de verificación), la DIAN fijó la fecha límite para presentar tu declaración y realizar el pago en una sola cuota durante la tercera semana de septiembre.

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A continuación, te mostramos los días exactos asignados para cada par de dígitos en la semana del 14 al 18 de septiembre:

Lunes 14 de septiembre: Cédulas o NIT terminados en 45 y 46.

Martes 15 de septiembre: Cédulas o NIT terminados en 47 y 48.

Miércoles 16 de septiembre: Cédulas o NIT terminados en 49 y 50.

Jueves 17 de septiembre: Cédulas o NIT terminados en 51 y 52.

Viernes 18 de septiembre: Cédulas o NIT terminados en 53 y 54.

Adicionalmente, la entidad confirmó el resto de fechas límite durante el mes de septiembre: el día 21 le corresponde a los dígitos 55 y 56; el 22 a 57 y 58; el 23 a 59 y 60; el 24 a 61 y 62; el 25 a 63 y 64; y el 28 de septiembre a las cédulas finalizadas en 65 y 66.

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La DIAN aconseja enviar la información antes del vencimiento para evitar contratiempos de última hora. Para facilitarte el trámite, la entidad habilitó la herramienta 'Ayuda renta', con la que puedes elaborar un borrador de tu declaración.

¿Cuáles son los topes e ingresos para declarar renta en 2026?

Para saber si debes declarar renta en 2026 por las operaciones que realizaste en el año 2025, debes comprobar si cumpliste con alguno de los siguientes criterios normativos:

Ingresos brutos anuales: Haber percibido ingresos totales superiores a 1.400 UVT (unidad de valor tributario fijada para 2025 en $49.799), lo que equivale a un monto superior a $69.718.600 durante todo el año. Esto implica que si recibiste un ingreso promedio mensual de $5.809.833 en 2025, debes declarar. Quienes ganaron un salario mínimo en 2025 no deben declarar en 2026 por este concepto. Patrimonio bruto: Contar con un patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2025 igual o superior a $224.095.500. Consumos con tarjeta de crédito: Haber realizado compras o consumos mediante tarjeta de crédito iguales o superiores a $69.718.600. Compras y consumos totales: Registrar compras y consumos totales iguales o superiores a $69.718.600. Consignaciones e inversiones: Presentar un valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras igual o superior a $69.718.600. Responsabilidad del IVA: Haber sido responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) al 31 de diciembre de 2025.

¿Cuáles son las multas y sanciones por no declarar renta a tiempo?

No cumplir con la declaración dentro de los plazos estipulados o ignorar este trámite acarrea consecuencias económicas severas. Si presentas la declaración de renta después de la fecha límite, se aplica una sanción por extemporaneidad equivalente al 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso.

Si no declaras o lo haces fuera de tiempo, la sanción mínima fijada por la DIAN es de $524.000, un valor que deberás asumir incluso si te retrasas un solo día y aunque el impuesto a pagar resulte en $0.

En caso de incumplimiento, la DIAN envía un mensaje de advertencia con un plazo máximo de un mes para realizar el pago correspondiente; si no lo efectúas en ese lapso, se anexa un 10 % adicional.

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De no declarar impuestos en ninguno de los casos anteriores, la sanción asciende al 20 % calculado sobre el valor de las consignaciones bancarias o los ingresos brutos del periodo no declarado o de la última declaración presentada.

Por otro lado, si debes hacer correcciones al informe (ya sea por un error aritmético o una corrección general), la sanción corresponde al 10 % del mayor valor a pagar o del menor saldo a tu favor.

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Finalmente, omitir activos o incluir pasivos inexistentes es considerado defraudación o evasión fiscal, lo que conlleva multas iguales o superiores a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv) y penas de prisión de entre 48 y 108 meses.