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Pareja de Epa Colombia rompe el silencio tras verla esposada: "Dios conoce cada lágrima"

Karol Samantha compartió una historia en sus redes sociales manifestando su postura frente a los recientes videos de la empresaria siendo trasladada a los tribunales.

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, reacciona en redes tras ver a la empresaria esposada en diligencias judiciales
Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, reaccionó en redes tras las imágenes de la empresaria esposada y expresó el apoyo incondicional de su familia
Fotocollage creado por La Kalle; @karolsamantaoficial y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Karol Samantha rompió el silencio tras conocerse las imágenes de Epa Colombia durante su traslado del centro carcelario Coiba Picaleña, Ibagué, hacia una de sus audiencias; la empresaria fue captada esposada de manos y de pies. La joven compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para hablar del difícil momento familiar.

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La pareja de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, explicó que atraviesan una etapa complicada junto a su pequeña hija Samara. En medio de la incertidumbre, aseguró que decidieron mantenerse unidos, continuar con su trabajo y apoyarse en la fe para afrontar las circunstancias.

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¿Qué dijo Karol Samantha sobre el momento que vive con Epa Colombia?

En la publicación realizada por Karol Samantha, reflexionó sobre lo que representa atravesar esta situación siendo figura pública: "Hay momentos en la vida en los que el dolor nos enseña quiénes somos, pero también nos revela el corazón de quienes nos rodean", escribió en la imagen.

También se refirió a la situación que enfrenta su familia y la manera en que la asumen: "Hoy atravesamos una situación que no ha sido fácil, pero aun en medio de la incertidumbre elegimos permanecer unidos, seguir trabajando", manifestó en su publicación.

Puedes leer: Yina Calderón se quiebra al hablar del traslado de Epa Colombia rumbo a una audiencia

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Para la influencer, la fe ocupa un lugar importante durante este proceso: "con fortaleza y, sobre todo, confiar en Dios y esperar su voluntad", escribió. De esta manera, expresó que buscan mantenerse firmes mientras la empresaria permanece recluida en Ibagué.

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Uno de los puntos que destaco en la historia de Instagram fue el agradecimiento a las personas que acompañan a la familia desde el respeto. "Agradecemos de corazón a quienes han sabido acercarse desde la empatía, el respeto y la humanidad", reconociendo a quienes evitan juzgar la situación.

Karol pidió que el momento que enfrenta su familia no sea utilizado para generar burlas, agregando: "de no juzgar ni hacer del dolor ajeno un motivo de burla".

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A pesar de las circunstancias, la pareja de la vendedeora de keratinas habló de la esperanza que mantiene: “Seguimos adelante, con la esperanza intacta, porque sabemos que Dios conoce cada lágrima, cada esfuerzo y cada batalla que hemos librado en silencio”.

En ese mismo mensaje, Karol Samantha reafirmó la importancia de mantener la fe durante esta etapa. "Confiamos en Él, porque cuando nuestras fuerzas terminan, su voluntad sigue siendo nuestro mayor refugio", escribió.

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¿Por qué Epa Colombia fue trasladada a Ibagué?

La empresaria cumple una condena de cinco años y tres meses impuesta por las autoridades tras los sucesos en el año 2019 contra la infraestructura de TransMilenio. Su traslado a Ibagué se produjo después de que presuntamente la empresaria estaba recibiendo beneficios en el centro de reclusión El Buen Pastor.

Sin embargo, cabe recordar que las polémicas imágenes que generaron controversia en redes sociales muestran a la empresaria durante su traslado hacia una audiencia.

La situación también provocó reacciones como la de Yina Calderón, quien manifestó su preocupación y cuestionó las medidas aplicadas. Por su parte, Wendy Herrera, abogada defensora de Daneidy, pidió revisar la situación carcelaria de su representada.

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Video que puedes ver: Polémica por estricta forma en la que Epa Colombia es trasladada

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