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La Kalle  / Entretenimiento  / ¿Por qué Andrea Valdiri peleará contra un hombre? Así fue el cara a cara de Stream Fighters

¿Por qué Andrea Valdiri peleará contra un hombre? Así fue el cara a cara de Stream Fighters

Revelan las razones del cara a cara en el evento Stream Fighters 5 de Westcol. Descubre por qué Andrea Valdiri se enfrentará a este creador de contenido.

Tenso cara a cara entre Andrea Valdiri y La Divaza durante la presentación oficial del evento Stream Fighters 5 de Westcol en Colombia.
El polémico e histórico cara a cara entre Andrea Valdiri y La Divaza para el evento Stream Fighters 5 de Westcol que se disputará en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia.
/Foto: Stream Figthers
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Las redes sociales en Colombia han estallado tras el último anuncio de Luis Fernando Villa, mejor conocido como Westcol. Durante la transmisión oficial de presentación de la cartelera, se confirmó un emparejamiento que ha generado miles de debates y dudas entre los internautas: la participación de la modelo y empresaria barranquillera en un combate intergénero.

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La gran pregunta que inunda los buscadores es ¿por qué Andrea Valdiri peleará con un hombre? Aquí te contamos toda la verdad detrás del polémico cara a cara del evento Stream Fighters 5.

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Puedes leer: Estos serán los peleadores de Stream Fighters 5 de Westcol: Mujeres y hombres

El sorpresivo anuncio encendió las plataformas digitales tras revelarse que el rival asignado para medir fuerzas en el cuadrilátero con la bailarina es el famoso youtuber y creador de contenido venezolano La Divaza.

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Las razones detrás del combate entre Andrea Valdiri y La Divaza

El choque entre un hombre y una mujer ha desatado discusiones sobre la equidad física en el deporte; sin embargo, la organización del evento Stream Fighters 5 y los propios creadores han dejado claros los motivos de este cruce.

La razón principal radica en el historial de competencia de ambos personajes. En la edición anterior celebrada en Bogotá, Colombia, Andrea Valdiri demostró un nivel físico y una preparación técnica arrolladora frente a Yina Calderón, quien terminó abandonando el ring a los pocos segundos del primer asalto.

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Ante la falta de una rival femenina que iguale la imponente estatura, fuerza y exigencia atlética de la barranquillera, la producción optó por un reto sin precedentes.

Por su parte, La Divaza, aunque es un hombre biológico, nunca se ha subido a un ring de boxeo ni cuenta con un trasfondo de entrenamiento riguroso.

Este equilibrio de condiciones (la experiencia y fuerza de Valdiri contra la ventaja física natural de su oponente) fue el argumento principal de Westcol para pactar la pelea en Colombia.

Puedes leer: WestCol anuncia Stream Fighters 5: fecha oficial y dónde comprar entradas

Un cara a cara cargado de indirectas y tensión

El ambiente se terminó de calentar durante el pesaje oficial y el posterior cara a cara de Stream Fighters 5. Ambas personalidades sostuvieron una mirada desafiante que evidenció que, más allá del show de entretenimiento, hay un orgullo competitivo de por medio.

"No, mi amor, yo sí te voy a dar las trompadas que no te han dado. Prepárate porque yo no voy a salir corriendo", sentenció de forma contundente Andrea Valdiri hacia el venezolano, haciendo una clara referencia a su victoria pasada.

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La Divaza no se quedó atrás y aseguró que se mantendrá firme en el ring para arruinarle la celebración a la colombiana.

Este combate histórico tendrá lugar el próximo 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia. El evento Stream Fighters 5 promete romper todos los récords de audiencia digital gracias a esta cartelera que desafía los formatos tradicionales del boxeo de aficionados.

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