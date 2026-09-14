WestCol anuncia Stream Fighters 5: fecha oficial y dónde comprar entradas

WestCol confirmó el regreso oficial de Stream Fighters con su quinta edición. El reconocido creador de contenido hizo el anuncio el miércoles 9 de septiembre de 2026 mediante un video promocional publicado en su cuenta de Instagram, en el cual combinó inteligencia artificial para reencontrarse con distintas versiones de su infancia y repasar momentos clave de su trayectoria, como sus inicios en Minecraft y su crecimiento en internet.

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Este espectáculo, que nació como una propuesta para llevar el mundo del streaming al boxeo amateur, se ha consolidado como una producción que combina entretenimiento deportivo, presentaciones musicales y cultura digital en Latinoamérica.



¿Cuándo es Stream Fighters 5 y dónde se realizará el evento?

Si te preguntas cuándo podrás presenciar las peleas, ya hay una fecha marcada en el calendario oficial. Stream Fighters 5 se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre de 2026.

Nuevamente, el escenario elegido para albergar los combates será el Coliseo Medplus de Bogotá, recinto que recibirá a miles de fanáticos del entretenimiento digital.

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El show promete ser uno de los encuentros más grandes del año, pues no solo contará con enfrentamientos entre creadores de contenido e influencers, sino que también ofrecerá presentaciones musicales en vivo.

Para quienes no puedan asistir presencialmente a Bogotá, WestCol confirmó que todo el evento se podrá ver en VIVO a través de Kick, su plataforma oficial de streaming.

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¿Dónde comprar las entradas para Stream Fighters 5 y cuándo empieza la preventa?

Si quieres asegurar tu lugar en el Coliseo Medplus, toma nota de los días clave de boletería:

Preventa de entradas: Inició el sábado 12 de septiembre de 2026, ofreciendo boletería más económica para los seguidores que adquirieron sus tickets en esta primera etapa.

Inició el sábado 12 de septiembre de 2026, ofreciendo boletería más económica para los seguidores que adquirieron sus tickets en esta primera etapa. Venta oficial y revelación de peleas: Se habilitó desde la noche del domingo 13 de septiembre de 2026, posterior a una transmisión especial en vivo donde WestCol presentó la cartelera oficial y los detalles de la producción.

Se habilitó desde la noche del domingo 13 de septiembre de 2026, posterior a una transmisión especial en vivo donde WestCol presentó la cartelera oficial y los detalles de la producción. Tiquetera oficial: Las entradas están disponibles a través de Taquilla Live. Respecto a los precios, se indicó que existirá una variedad de opciones para todos los presupuestos.

¿Qué peleadores y artistas podrían estar en el ring de Stream Fighters 5?

Uno de los aspectos que mayor conversación ha generado en redes sociales son los posibles protagonistas de la cartelera:

Blessd: En los segundos finales del video promocional del 9 de septiembre, apareció la imagen de un personaje infantil que los internautas identificaron como una representación del cantante urbano. La especulación tomó más fuerza cuando Blessd reaccionó en la publicación preguntando si él también podía “jugar”. Pese a las pistas, su participación en el cuadrilátero no ha sido confirmada de forma oficial.

¿Cómo ha sido el crecimiento de Stream Fighters frente a ediciones anteriores?

La clave del éxito de Stream Fighters radica en fusionar el deporte con la narrativa propia de internet, conectando los entrenamientos, rivalidades y transmisiones con grandes comunidades de seguidores.

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En la cuarta entrega, celebrada en octubre de 2025, el cuadrilátero contó con la presencia de reconocidas personalidades como Andrea Valdiri, Yina Calderón, Karina García, Karely Ruiz, Shelao y Cristorata.

Para esta quinta edición de 2026, la organización busca mantener una fórmula que ya se posicionó en Latinoamérica, reuniendo a millones de espectadores conectados a través de las pantallas.