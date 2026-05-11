Álvaro Uribe, entre tragos, le hizo confesión a Westcol sobre falsos positivos

Este domingo 10 de mayo se llevó a cabo una transmisión sin precedentes que superó los 150.000 espectadores en vivo, en la cual el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió al reconocido streamer Westcol en su finca El Ubérrimo para hablar de varios temas, en especial el de los "falsos positivos"

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Westcol cuestionó a Álvaro Uribe sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su mandato. El exmandatario no evadió la pregunta y expresó su pesar: "Me duele mucho y que hayan ocurrido bastantes casos de violación de derechos humanos... Grave, uno".

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De igual forma, Álvaro Uribe defendió su gestión asegurando que implementó medidas correctivas en cuanto tuvo conocimiento de las quejas. "En adelante, la Fuerzas Armadas no mueven un cadáver, tiene que ir el CTI de la Fiscalía, para que hubiera transparencia", mencionó sobre las órdenes que dio en ese momento.



¿Qué más dijo Álvaro Uribe a Westcol sobre los falsos positivos?

En la misma línea de conversación al ser consultado sobre el calificativo de "paraco", Uribe admitió que el término le afecta y que existe una confusión mediática sobre sus políticas. "Confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo", afirmó.

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Así mismo,mencionó que su estrategia de Seguridad Democrática no era una ideología de derecha, sino un "derecho humano" para permitir la movilidad de los colombianos. Recordó, además, que durante su gobierno se redujeron los homicidios de 28.000 a 14.000 anuales, aunque reconoció que este logro fue "nublado" por el tema de los falsos positivos.

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Una vez fue avanzando la charla, Álvaro Uribe contradijera al presidente Gustavo Petro respecto a la reforma para reducir la jornada laboral, esto debido a que Westcol mencionó que Petro se había atribuido dicha iniciativa en una entrevista previa, a lo que Uribe respondió tajantemente

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"No le dijo la verdad... Le mintió en la cara". El líder del Centro Democrático sostuvo que él fue el autor del proyecto que reduce la jornada de 48 a 42 horas, pero que Petro sí apoyó la iniciativa una vez estuvo en el Senado.

Asimismo, criticó el manejo económico actual, señalando que el gobierno de Petro "ha hecho mucho daño" al frenar el crecimiento económico y aumentar la informalidad laboral.

Por otro lado, mencionó que una vez se conoció el ‘NO’ en el plebiscito sintió una gran luz en respuesta a sus oraciones. En un plano más personal, reveló que tras la victoria del "NO" en el plebiscito de 2016 sintió "una gran luz" como respuesta a sus oraciones.

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