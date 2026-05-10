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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Miguel Uribe Londoño arremete contra Álvaro Uribe por la muerte de su hijo: “Lo llamó”

Miguel Uribe Londoño arremete contra Álvaro Uribe por la muerte de su hijo: “Lo llamó”

El candidato presidencial afirmó que una decisión del exmandatario y líder del Centro Democrático provocó que Miguel Uribe se expusiera públicamente.

Miguel Uribe Londoño acusa a Álvaro Uribe
Miguel Uribe Londoño arremete contra Álvaro Uribe por la muerte de su hijo: “Lo llamó”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de may, 2026

Una nueva confrontación política tras las declaraciones de Miguel Uribe Londoño, actual candidato presidencial, quien señala directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez como responsable indirecto del fallecimiento de su hijo, el exsenador Miguel Uribe. Según él para unas declaraciones para La Silla Vacía, el líder del Centro Democrático expusó a su primogénito a esas condiciones de peligrosidad.

Miguel Uribe Londoño sostiene que el expresidente Uribe Vélez instruyó a su hijo para que abandonara los eventos en recintos cerrados y saliera a las calles de Bogotá a hacer política. "Él lo llamó para que saliera a la calle", afirmó. De igual forma, insistió en que, de no haber mediado esa orden, su hijo podría estar vivo.

Puedes leer: Cae presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe; fue capturado en Argentina

Recordemos que el 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay se encontraba en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, cuando fue víctima de un ataque a tiros y tras permanecer dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, el senador falleció en el mes de agosto.

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Sumado a esto, su Uribe Londoño argumenta que el cambio en la forma de hacer campaña que pasó de exitosos encuentros cerrados en Medellín e Ibagué a actos en espacio público, fue motivado por fricciones internas, debido a el crecimiento que tenía su hijo en relación a otras personas dentro de la colectividad de cara a la carrera presidencial.

“Sus eventos en recinto cerrado... habían sido tan exitosos que recibió el rechazo, el repudio y el ataque de María Fernanda y Paloma, que lo llamaron mafioso”, denunció Londoño. Según su versión, la decisión de Uribe de enviarlo a la calle fue una respuesta a estas tensiones.

¿Cómo avanza la investigación en el caso de Miguel Uribe?

Mientras tanto, las investigaciones judiciales han venido encontrando información sobre el caso de Miguel Uribe, además de las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias 'el Viejo', revelaron que el magnicidio fue ordenado por alias 'Zarco Aldinever', integrante de la Segunda Marquetalia (disidencia de las FARC).

Puedes leer: Joven que acabó con Miguel Uribe Turbay es declarado víctima en el proceso judicial

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Sumado a esto, se conoció que en el plan participaron varios mandos que coordinaron el reclutamiento del menor de edad que disparó el arma. Hasta el punto que se conoció que este atentado contra el exsenador del Centro Democrático se venía gestando desde tiempo atrás y no fue un hecho aislado.

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Por otro lado, cabe recordar que la confrontación entre Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe viene de más atrás, debido a que recordó su expulsión del Centro Democrático el 1 de diciembre, calificándola como una "humillación". En sus declaraciones más recientes, describió al expresidente como alguien "mentiroso, tramposo y manipulador".

Hasta la fecha, Álvaro Uribe Vélez no ha emitido una respuesta pública oficial ante estos señalamientos, por lo que se espera que se haga en los próximos días.

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