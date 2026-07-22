¿Crees que te espían? Descubre las señales que podrían indicar que hackearon tu celular

Tu celular almacena fotografías, conversaciones, cuentas bancarias, correos electrónicos y gran parte de tu información personal. Precisamente por eso se convirtió en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, quienes utilizan aplicaciones maliciosas y técnicas de engaño para acceder a tus datos o dejar tu dispositivo hackeado.

Según Kaspersky, durante 2024 se registraron más de 33 millones de ataques contra teléfonos inteligentes. A esto se suma la decisión de Google de eliminar más de 180 aplicaciones infectadas, una medida para reducir los riesgos de malware y evitar que los dispositivos terminen hackeados o comprometidos

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Los expertos advierten que muchas amenazas comienzan con la descarga de aplicaciones desde sitios no oficiales o mediante técnicas de ingeniería social. A través de mensajes, enlaces o archivos aparentemente confiables, los atacantes intentan convencerte de entregar información personal o instalar programas que comprometen el funcionamiento del equipo.



Si sospechas que tu dispositivo está siendo hackeado, estos son algunos cambios inesperados. Entre ellos aparecen ruidos o interferencias durante las llamadas, un consumo inusual de datos móviles, lentitud constante, reinicios sin explicación, aplicaciones que se abren solas, sobrecalentamiento o una batería que empieza a descargarse mucho más rápido de lo normal.

También pueden presentarse modificaciones extrañas en la agenda de contactos, mensajes enviados por desconocidos o tiempos excesivos al momento de encender o apagar el dispositivo. Aunque estas situaciones no siempre significan que exista un ataque, sí representan señales que conviene revisar con mayor detalle.

¿Cuáles son las formas más comunes de hackear un celular?

Uno de los métodos más utilizados es el phishing, una técnica mediante la cual los delincuentes envían mensajes o correos que aparentan provenir de entidades confiables, como bancos o plataformas digitales, con el propósito de obtener información personal.

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Otra modalidad frecuente es el vishing, que utiliza llamadas telefónicas para convencer a la víctima de compartir datos sensibles. También aparece el malware, oculto en aplicaciones falsas o modificadas que pueden espiar la actividad realizada desde el teléfono una vez son instaladas.

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Los especialistas también alertan sobre el SIM swapping, una práctica mediante la cual los delincuentes logran transferir tu número telefónico a otra tarjeta SIM. Con ese control pueden superar procesos de verificación en dos pasos y acceder a correos electrónicos, redes sociales o servicios bancarios asociados a la línea.

¿Qué hacer si sospechas que hackearon tu celular?

Expertos recomiendan descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play, revisar cuidadosamente los permisos que solicita cada aplicación y preguntarte si realmente necesita acceder a funciones como la ubicación, los contactos o la cámara.

También aconsejan utilizar conexiones seguras, activar la autenticación en dos factores en servicios como WhatsApp y redes sociales, mantener actualizado el sistema operativo e instalar soluciones de seguridad confiables que ayuden a detectar posibles amenazas.

Si sospechas que tu celular presenta un comportamiento extraño, puedes marcar el código *#62# para revisar el destino de las llamadas no respondidas. Si el problema continúa, realiza una copia de seguridad y restablece el dispositivo con la opción "borrar todos los datos" para eliminar posibles programas maliciosos.