Prestar el celular puede convertirse en un problema legal: ¿es esto cierto?

En redes sociales se han viralizado diversos videos que advierten sobre un riesgo poco conocido: la posibilidad de ir a la cárcel por prestar el teléfono celular. Esto genera una duda incógnita: ¿es esto realmente cierto y por qué sucedería?

La respuesta es Sí. podrías ir a la cárcel por prestar el dispositivo móvil, especialmente a personas desconocidas, podría costarte la libertad. Aunque parezca una consecuencia ilógica para un acto de ayuda, las implicaciones son reales.

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A muchos nos ha ocurrido que extraños se nos acercan solicitando "un minuto" para realizar una llamada o enviar un mensaje urgente, bajo la excusa de enfrentar una emergencia y no contar con saldo o un equipo propio.

Generalmente, por amabilidad y solidaridad, accedemos a prestar el dispositivo para que logren comunicarse; sin embargo, es fundamental descubrir por qué esta acción, aparentemente inofensiva, podría tener implicaciones judiciales y riesgos legales graves que todos debemos conocer

Expertos en ciberseguridad han emitido alertas sobre una modalidad delictiva que se aprovecha de la empatía y solidaridad de las personas. Bajo esta estrategia, los delincuentes utilizan dispositivos ajenos para cometer delitos graves como extorsiones, fraudes, amenazas y suplantación de identidad.

A continuación, se detallan los peligros de esta práctica y las severas consecuencias legales que conlleva:

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¿Qué riesgos tiene prestar el celular?

Compromiso de identidad e implicación legal: Debido a que eres el titular de la línea y el responsable legal del equipo, las autoridades competentes pueden rastrear el celular hasta ti. Esto te vincula directamente con cualquier delito cometido desde tu dispositivo, exponiéndote a consecuencias judiciales muy serias.



Debido a que eres el titular de la línea y el responsable legal del equipo, las autoridades competentes pueden rastrear el celular hasta ti. Esto te vincula directamente con cualquier delito cometido desde tu dispositivo, exponiéndote a consecuencias judiciales muy serias. Riesgos financieros: Al tener acceso a tu terminal, un delincuente puede realizar fraudes electrónicos o entrar a tus aplicaciones bancarias para solicitar préstamos a tu nombre.



Al tener acceso a tu terminal, un delincuente puede realizar fraudes electrónicos o entrar a tus aplicaciones bancarias para solicitar préstamos a tu nombre. Acceso a tus datos personales: Corres el riesgo de que instalen aplicaciones maliciosas

diseñadas para robar tu información privada, incluyendo tu lista de contactos y todas las contraseñas que tengas guardadas.

Delitos y consecuencias penales que podrías enfrentar por prestar el celular

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El uso indebido de un teléfono móvil para cometer actos ilícitos está tipificado en el Código Penal con sanciones muy severas que podrían afectarte:

Delito de Extorsión (Artículos 244 y 245):



Pena de prisión: De 192 a 288 meses (lo que equivale a entre 16 y 24 años).

De 192 a 288 meses (lo que equivale a entre 16 y 24 años). Multa: De 800 a 1.800 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Delito de Amenazas (Artículo 347): Intimidar y causar temor a la víctima o a terceros,

con el fin de obligarlos a realizar una acción o a abstenerse de ella.

Pena de prisión: De 48 a 96 meses (lo que equivale a entre 4 y 8 años).

De 48 a 96 meses (lo que equivale a entre 4 y 8 años). Multa: De 13,33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Las penas y condenas de estos delitos pueden variar, según los hechos.

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