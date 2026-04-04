No caigas en la trampa digital de la app que imita a WhatsApp y roba tu información

Una alerta de seguridad reciente sacudió a usuarios de WhatsApp tras confirmarse que cerca de 200 personas cayeron en un engaño digital. La compañía Meta reveló que estas víctimas instalaron una versión falsa de la aplicación que contenía software espía, poniendo en riesgo la privacidad de sus dispositivos.

El fraude consistió en una app que imitaba tanto la apariencia como las funciones de la aplicación. Según los reportes, la aplicación se hacía pasar por una actualización oficial, lo que permitió que muchos usuarios la descargaran sin sospechar de su origen.

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La propagación de este software se dio a través de canales no oficiales, lejos de las tiendas de aplicaciones legítimas, lo que facilitó que usuarios desprevenidos fueran afectados.



Una vez instalada, la aplicación tenía la capacidad de acceder a datos almacenados en los dispositivos, incluyendo información personal y conversaciones. Esto representa un grave riesgo, ya que permite que terceros puedan espiar la actividad de los usuarios sin que estos se den cuenta.

En reacción al incidente, Meta notificó directamente a los afectados, quienes en su mayoría eran usuarios italianos. La empresa actuó de manera preventiva, cerrando las sesiones de los usuarios comprometidos y recomendando la desinstalación inmediata del cliente falso. Además, la compañía exhortó a descargar únicamente la aplicación oficial para evitar riesgos futuros.

Meta también tomó acciones legales contra SIO, una empresa italiana especializada en software espía para agencias gubernamentales, y su subsidiaria ASIGINT, responsables de crear la aplicación fraudulenta que suplantaba la identidad de WhatsApp. El objetivo de este software era infiltrar dispositivos y recolectar información sensible, lo que evidencia la sofisticación del engaño.

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¿Cómo puedo proteger mi cuenta de WhatsApp?

Los expertos en ciberseguridad recomiendan no descargar aplicaciones de fuentes no oficiales y mantener actualizado el sistema operativo de los dispositivos. Revisar permisos otorgados a las aplicaciones y desconfiar de cualquier actualización que llegue por medios alternativos es clave para evitar ser víctima de este tipo de fraudes.

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Este caso resalta la importancia de la precaución digital: incluso aplicaciones muy populares como WhatsApp pueden ser suplantadas para engañar a usuarios desprevenidos. Meta reiteró que los únicos clientes legítimos son los disponibles en tiendas oficiales, como Google Play Store y Apple App Store, y advirtió que la descarga de software externo puede tener consecuencias graves.

La compañía también aconsejó a los usuarios verificar con frecuencia la actividad de sus cuentas y cambiar contraseñas si notan comportamientos sospechosos. La alerta pone de relieve que, aunque las aplicaciones móviles facilitan la comunicación, la seguridad sigue siendo responsabilidad del usuario.